Самурайский дух украинских моряков?

Истинно самурайский дух продемонстрировали в ходе учений Си Бриз-2018 украинские военные моряки.

Причем не только «взагали», но и лично главе государства и, по совместительству, главнокомандующему Петру Порошенко.

Когда он почтил своим присутствием флагманский корабль украинских ВМС – «Гетман Сагайдачный», в рамках учений была продемонстрирована атака группы украинских артиллерийских катеров типа «Гюрза» на флагманский корабль.

Экипажи катеров продемонстрировали движение в кильватерном строю, после чего совершили скоординированный поворот «все вдруг», мгновенно перестроившись в «строй фронта» и сымитировали одновременную атаку на флагман двигаясь на высокой скорости с разных направлений да еще и поставив дымовую завесу.

По мнению экспертов, все элементы были выполнены на высоком уровне и экипажу «Гетмана Сагайдачного» пришлось нелегко.

Однако… Несмотря на всю зрелищность, происходящее более всего напоминало т.н. «самоубийственные атаки» японских морских камикадзе на корабли американского флота в ходе боевых действий возле острова Иводзима в 1944 году.

Проблема в том, что артиллерийские катера практически не в состоянии нанести сколько-нибудь существенного ущерба судам даже класса фрегата или эсминца, не говоря уже о крейсерах!

Как говорится, калибр не тот. А вот практически любое попадание от артиллеристов большого корабля однозначно означает гибель артиллерийского катера.

К тому же нынешние системы организации стрельбы позволяют даже судам класса фрегат, к который относится «Гетман Сагайдачный» без труда вести огонь одновременно по трем, четырем и более целям. А на современные системы «захвата цели» дымовая завеса не действует.

Поэтому если бы подобная атака была проведена в реальных боевых условиях, то ее единственным результатам стала бы… героическая гибель атакующих катеров и их экипажей.

Как это, собственно, и произошло с японским моряками при Иводзиме.

Причем, как ни странно у японцев более семидесяти лет назад шансы на успех были даже выше. Поскольку японский флот использовал для атаки на американские крейсеры не артиллерийские, а торпедные катера.

Которые, в случае успешного выстрела имели шанс нанести существенно повреждение даже крупному боевому кораблю. Однако сделать это они могли только с небольшой дистанции, на которую так и не смог выйти ни один из японских «морских камикадзе».

Отметим, что единственная успешная атака группы катеров на крупный военно-морской корабль произошла более ста лет назад — в 1916 году в Адриатическом море. Когда группа итальянских катеров нанесла смертельное повреждения австрийскому линкору. Которым, кстати, командовал лично будущий главкам ВМС Австро-Венгрии, а позднее, регент венгерского королевства Миклош Хорти.

Однако тогда в атаке также участвовали не артиллерийские, а торпедные катера, а сама атака велась ночью. При этом тогдашние системы организации огня не позволяли вести прицельный огонь по небольшим быстро двигающимся целям вне зоны их видимости.

Что же касается современных перспектив подобных действия, то они были наглядно продемонстрированы во время российско-грузинской войны 2008 года.

Когда группа грузинских боевых катеров попытались совершить ночное нападение на российскую эскадру во главе с ракетным крейсером «Москва».

Тогда грузинские катера были засечены еще «на дальних подступах», после чего один российский эсминец (!) нанес по ним уничтожающий удар с недоступного для них расстояния.

Учитывая вышеизложенное, приходится признать полную боевую несостоятельность артиллерийских катеров в борьбе с даже средними надводными боевыми кораблями противника.

Это медицинский факт, который обусловлен конструктивными особенностями таких катеров и от боевой выучки их экипажей не зависит!

Поэтому, хочется надеяться, что демонстрация атаки катеров на флагман украинских ВМС в рамках проводимых учений была, своего рода, «спектаклем для президента».

Потому что если такие действия на самом деле входят в список боевых задач малых боевых судов типа «Гюрза», то это может свидетельствовать лишь о профессиональной не компетенции руководства украинского ВМФ и полному пренебрежению жизнями украинских моряков!