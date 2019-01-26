Умерла "самая одинокая утка" в мире

На удаленном тихоокеанском острове в стране Ниуэ умерла утка Тревор, которую когда-то называли самой одинокой уткой в ​​мире. Тревор был местной знаменитостью. Кроме того, он был единственной птицей своего вида в Ниуэ – небольшом островном государстве в Тихом океане, которое имеет население в полторы тысячи человек и находится в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Свою короткую жизнь Тревор провел в луже на дороге, где о нем регулярно заботились местные жители.



"Он появился в Ниуэ в январе прошлого года после большого шторма, мы думаем, что он прилетел или его принесло сюда",

- сказал председатель торговой палаты Ниуэ Рае Финдлей.Точно неизвестно, как Тревор оказался на острове, однако местные жители предполагают, что он прибыл или из Новой Зеландии или из иного тихоокеанского острова. Поселилась утка в пруду, так как в стране нет ручьев или озер.Лужу Тревора регулярно посещали заинтересованные местные жители и даже пожарная бригада острова, которая наполняла лужу водой, если ее уровень становился слишком низким.Некоторые местные жители предлагали завезти на остров другую утку, которая могла бы стать подружкой для Тревора, но лужа, в которой он жил была достаточно большой только для одной утки. Однако Тревор подружился с петухом, курицей и веко - птичкой, которая встречается только на Ниуэ, - все они жили у лужи.

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