АНОНС Слова № 11 1340 ВИДЕО

У православных христиан начался Великий пост – духовная весна, как его называют верующие. Пост – время очищения, покаяния, размышления, время, когда следует отойти от мирской суеты и хоть на мгновение подумать о Вечности!

А в Украине в то же время началась самая горячая пора – недели до выборов президента! Где уж тут останавливаться и о вечности размышлять?

Сегодня в анонсе 11 номера газеты Слово мы, как обычно, расскажем вам о важных событиях, произошедших в стране и в мире и наиболее интересных материалах наших журналистов.

Игорь Назаренко «Любовного сериала не будет!»

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период. Несмотря на это, 12 марта на пленарном заседании во втором чтении Верховная Рада продлила рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Нужно взбодрить электорат. В преддверии выборов будет разыгрываться технология сериала. И это будет не любовный сериал, утверждает автор. А какой же?

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В нашей ситуации будет разыграна трагедия, где власть пусть хреново, но все же борется с демоническими силами «планетарного зла»! «Маленькому избирателю» будет предложен незамысловатый выбор: переизбрать ненавистную власть или остаться голым и беззащитным наедине с «планетарным злом».

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Подробнее о планетарном зле и о тяжелом выборе избирателя, в колонке редактора «Любовного сериала не будет!»

Элла Алыбина. «Фраза «не связана с развитием украинской науки»

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С подкупольного свода главного корпуса Института физики Национальной Академии наук Украины была удалена фраза: «Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет ещё больше». Что же такого крамольного усмотрели в этой фразе?

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Так ведь это же цитата вождя мирового пролетариата! Как же ее терпеть-то? Уничтожить! Даже при том, что по сути она верна!

Подробнее о том, почему именно сейчас понадобилось тратить бюджетные деньги на борьбу с фразами – в материале Эллы Алыбиной!

Никита Додон «Избиратели плюются, посол не шутит, рейтинги — перечат АПУ»

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Охмурять избирателей ложью — не дальновидно: ее выявление вызывают у людей неприятие - от ругани до плевательного рефлекса. Но на выборах команды не лучших кандидатов именно так и делают. Почему?

ЛИЗА

Причин этого явления как минимум две: или агитаторы «подставляют» своих заказчиков или «агитация» заказана для «отвода глаз», а добыть голоса намерены… фальсификацией «голосования». Подробнее о том, как и зачем лгут избирателям представители действующего президента в материале Никиты Додона.

Антон Кравчик «Свинарчукгейт и другие избирательные технологии»

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Коррупционный скандал, получивший название «свинарчук-гейт», по аналогии с Уотергейтским скандалом в США в 1972г., который стоил поста президента Ричарду Никсону, оказал влияние на ход избирательной кампании в Украине. Жителей нашей страны коррупцией не удивишь. Но резонанс получился огромный.

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О том, какие ответные шаги будет предпринимать президент, читайте в материале Антона Кравчика«Свинарчукгейт и другие избирательные технологии»

Ну а мы еще раз напоминаем, что в 11 номере газеты «Слово» вы можете прочитать все те статьи, о которых мы рассказали и еще много интересного