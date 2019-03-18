Десятый год в ожидании помощи

За долгую жизнь мне приходилось много раз сталкиваться с бездушным и бюрократическим отношением к просьбам граждан. Складывается впечатление, что чиновники всех рангов, когда к ним приходят люди с просьбой, смотрят на них как на обузу или стяжателей. Вот почему многие граждане разочаровались в чиновниках и к ним стараются не обращаться с просьбами. Однако, как показала практика, есть отдельные граждане, которые проявляют настойчивость и, несмотря на чиновнические преграды, стремятся добиться справедливости. Что из этого получается, мы и хотим рассказать вам сегодня.

Недавно к нам в редакцию пришел житель Приморского района города Одессы. Представился, Владимир Петрович Трунов, проживающий по улице Черниховского, дом 12. Оказывается он сосед нашей редакции. А привела его сюда проблема, которую он и жители его дома пытаются решить, но вот уже десятый год никак не могут преодолеть чиновническо-бюрократический барьер.

– А вам, как я вижу по публикации в газете «Слово» «Кто стучится, тому открывают» все– таки удалось решить проблему. Правда, вы ждали пять лет, пока решился ваш вопрос, а мы вот уже десятый год обиваем пороги городских и районных учреждений, но пока безрезультатно.

– А что же это за такая важная проблема, которую вам не удается решить столько времени?

– На первый взгляд наша проблема в масштабах района, и тем более города, мелочная, но для жителей нашего дома очень важная. Речь идет о том, чтобы на углу улиц Черняховского и Маршала Говорова облагородить небольшой участок земли. Как-то неприятно смотреть на то, что этот уголок остается неухоженным, владельцы собак превратили его в выгульное место, а попросту в собачий туалет. А ведь здесь остановка городского общественного транспорта, рядом расположены магазины, банк. Здесь ежедневно проходят десятки тысяч людей, и мы хотим этот небольшой свободный участок земли превратить в зеленый газон, который бы радовал глаз прохожих. С этой целью мы обращались и обращаемся в городские и районные органы власти, писали письма к депутатам всех рангов, но положительного решения нашей просьбы пока так и не получили. Надеемся, что с приближением очередных выборов, возможно, нам помогут новые кандидаты в депутаты. А пока мы решили обратиться к вам в редакцию, чтобы вы поделились опытом, как вам удалось, хотя и через пять лет, но все – таки решить вопрос о пешеходном переходе на улице Генуэзской. А может редакция поможет и нам решить нашу проблему. Ведь по масштабам района и даже КП «ЖКС «Фонтанский», на территории которого расположен наш дом, для удовлетворения нашей просьбы больших затрат не надо, достаточно внимания и небольших средств.

Наш вопрос сводится к тому, чтобы упорядочить пустующий клочок земли, который превращен в выгульную площадку для собак, владельцы которых проживают в соседних домах. Ведь пока у нас недоступен европейский уровень ухода за домашними питомцами, а сознание их владельцев тоже не созрело до того уровня, чтобы собак не выгуливать на газонах, своевременно убирать за ними; мы хотим оградить пустующую территорию. Вот почему мы обращаемся ко всем руководителям города и депутатам: помогите нам установить забор! Высотой до одного метра и длиной по периметру – 90 метров. Специалисты подсчитали, что для этого необходимо затратить 21 – 22 тысячи гривен.

– И что, за прошедшие годы так и не нашлось таких средств, чтобы облагородить этот уголок?

– Если бы нашлась такая сумма, я бы к вам не пришел. Почти все чиновники, к которым мы обращались за помощью, ссылались, что на обустройство скверика нет денег, а другие просто заявляют: этот участок расположен возле вашего дома, вы и должны его облагородить. Получается, что городские власти отказываются от благоустройства клочка городской земли и все заботы возлагают на жильцов. Разве это справедливо?

Вместо помощи – отписки

Дом 12 по улице Черняховского – одесситы, кому приходилось проходить мимо, может, запомнили, что здесь на пустующем нынче углу стояли торговые киоски, которые предлагали продуктовые и промышленные товары. Они, естественно, не могли украшать ни улицу, ни город. Вот почему мэр города Геннадий Труханов решил эти и другие торговые точки убрать. В место них установили облагороженные торговые павильоны чуть дальше вдоль улицы Маршала Говорова. Но, как известно, пустое место не может быть таковым. И вот однажды на освободившемся месте появился огромный новый павильон. Владимир Трунов, как мог, сопротивлялся этому произволу, но новоявленный хозяин будущей торговой точки все-таки разместил здесь свое детище. Но Владимир Петрович не из тех, кто просто так сдается, он вместе с жильцами дома обратился к мэру и строение убрали.

Как только земельный участок освободился от торговых киосков, жильцы дома решили огородить его собственными силами, чтобы его не затоптали прохожие, а владельцы собак не превратили его в собачий туалет. Одновременно они попросили владельца новых торговых павильонов завести сюда землю. Их просьбу частично выполнили, и жильцы дома дружно начали его облагораживать. Высадили несколько кустарников, саженцев деревьев.

– Но однажды утром здесь появилась группа рабочих во главе с начальником участка №6.»КП ЖКС «Фонтанский» А.Н.Лесником и начали срезать нами установленное ограждение. Мы возражали, но нас никто не стал слушать. Сказали, что «ваша оградка некрасива, мы заказали новую, продлим вам пешеходную дорожку, завезем землю, засеем газон». Время шло, а никто никакого ограждения до настоящего времени не сделал. А без ограждения газон превратился в проходной для людей и выгул для собак. Вот почему мы и ведем борьбу с разными ведомствами, чтобы оградить газон и завезти сюда чернозем.

Чтобы ускорить работу по обустройству земельного участка, жители дома № 12 ул.Черняховского 20 сентября 2010 года обратились с письмом в Приморскую районную администрацию и сообщили о том, что у их дома, по указанию начальника участка №6 А.Н.Лесника было снято ограждение газона и до настоящего времени ничего не сделано по благоустройству территории, хотя обещали все облагородить. Жильцы просили районную администрацию помочь завезти землю, засеять газон и установить ограждение. Ответ пришел за подписью заместителя председателя райадминистрации Зураба Шония, в котором сообщалось, что «Вопрос остается на контроле до весенне-летнего периода благоустройства города». Вот с того времени жители дома и ждут «весенне-летнего периода». Проходят сезоны, летят года, а обещанного жильцы пока так и не дождались.

На следующее письмо жильцов ответ дал все тот же заместитель главы Приморской райадминистрации Зураб Шония: «Обращение жильцов вашего дома в адрес Приморской райадминистрации по вопросу благоустройства территории рассмотрено. Сообщаем, что в связи с несоответствием ограждения территории у вашего дома эстетическим требованиям оно было снесено. Ограниченность средств в настоящее время не позволяет установить современное ограждение». Вот так, «неэстетическое» ограждение снесли, а на новое средств нет. Так зачем было снимать то, что люди за свои деньги установили? Надо сначала думать, а затем убирать старое. В этом случае поступали по принципу «ломать – не строить».

Естественно, такой ответ не мог удовлетворить жильцов, и они продолжали борьбу за сбережение небольшого клочка земли, обращались в разные инстанции, но безрезультатно. Особенно настоятельно жильцы дома начали беспокоить чиновников в последние годы. Писали во многие инстанции, однако вразумительного ответа, а тем более помощи, они по-прежнему не получили. Так, очередное письмо о помощи было направлено в Приморскую райадминистрацию 21 июня 2017 года. На этот раз пришел такой ответ: «Сотрудниками Приморской районной администрации совместно с представителями ЖСК «Фонтанский» 05.07.2017 года было проведено комиссионное обследование вышеуказанной территории и установлено, что ее санитарное состояние удовлетворительное». Вот так, не больше и не меньше, одним словом «удовлетворительное». А то, что участок превращен в проходную территорию, в выгульную площадку для собак, что уничтожено все зеленое, этого комиссия не заметила. Вот почему и посчитала, что и требования жильцов дома необоснованные.

Совсем обескураживающий ответ жильцы получили от той же Приморской райадминистрации за подписью первого заместителя председателя Сергея Буймовича, который сообщил, что «согласно информации КП «ЖКС «Фонтанский» работы по санитарной обрезке деревьев в сквере по указанному адресу запланированы на 3-й квартал 2017 года». Но на основную просьбу жителей дома подчеркнул: «Работы по установке ограждений сквера не входят в тариф по оплате услуг СДПГ». Только в доме №12 живут люди, которые не останавливаются перед бюрократическими преградами, а продолжают требовать то, что должно принадлежать не дому, а является составной частью всего города. Они продолжали писать, хотя им по-прежнему приходили однотипные, не обнадеживающие отписки, а иногда своего рода ребусы. Так, 26.10.2017 года пришла очередная отписка на письмо жителей дома. Все тот же Сергей Буйнович сообщил: «Территория на углу улиц Черняховского и Генерала Говорова не является сквером, это придомовая территория жилого дома №12». А раз так, очевидно, начальство посчитало, что и обустройство за вами, граждане дома. А если на это посмотреть не с точки зрения чиновников, а по закону? Ведь указанная территория никак не относится к жилому дому, а является углом двух улиц, следовательно, забота о нем должна быть в ведении города. Однако чиновники района не желают взять на себя заботу об этой территории.

Блеснул свет в конце туннеля

Видя, что мы имеем дело с очень упрямыми чиновниками, редакция газеты «Слово» решила обратиться к главе общественной организации «Антикоррупционный рух Одесщины» Александру Сопельнику с просьбой помочь жителям дома №12 по улице Черняховскго. Но и на его письма по поводу оказания помощи жителям обустроить территорию возле их дома пришли не очень-то обнадеживающие ответы. Председатель Приморской райадминистрации Марат Королев в своем очень обширном ответе сообщил о том, что район расположен в центре города, это требует особого внимания по содержанию городской инфраструктуры, а бюджет ограничен. И говорится много еще о том, что не относится к сути дела. А в заключение говорится: «Дополнительно сообщаем, что задолженность жителей указанного дома перед КП «ЖКС «Фонтанский» за услуги с управления вышеуказанного многоквартирного дома составляют 1 168 139 гривен. Получается, по их мнению, коль там живут должники, то им нечего обращаться за помощью.

Следует отметить, что в этой многолетней переписке жителей дома с чиновниками района почему-то все время присутствует слово «окажите помощь». О какой помощи может идти речь, когда вопрос касается не двора дома, а части города? Следовательно, город прежде всего должен заботиться о своей территории и благодарить жителей за то, что они берут на себя заботу о благоустройстве пустующего клочка земли. Помогите им в этом, если сами устранились от заботы.

Недавно я попросил Владимира Трунова вместе посмотреть, в каком состоянии в настоящее время находится этот участок земли на перекрестке улиц. Здесь Владимир Петрович своими силами и за свой счет начал строить изгородь вокруг участка. Но ему 90-метровую изгородь не одолеть. А почему бы к решению вопроса не привлечь торговые точки, которые расположены возле этого участка? Владелец прилавочной торговли овощами и фруктами утверждает, что он купил пять квадратных метров земли под свое место для торговли, и никаких других взносов делать не будет. Не понятно, как этот продавец овощей фруктов мог купить место для торговли? Если это так, так почему тот, кто торгует городской землей, не выделил деньги, полученные от продажи земли, на обустройство запущенного участка? Но это вопрос к правоохранительным органам.

Стоя на углу перекрестка улиц у полузаброшенной территории земли, обсуждали с Владимиром Петровичем эту проблему, за этот промежуток времени несколько владельцев собак вывели сюда своих питомцев прогуляться и освободить желудки. И такую картину можно наблюдать все время.

Однако вернемся к нашей теме. Как мне сообщил Владимир Трунов, его и Александра Сопельника недавно пригласил к себе председатель Приморской районной администрации Марат Королев и заверил, что нынешней весной проблема по благоустройству территории на углу улиц Черняховского и Генерала Говорова будет решена. Очевидно, новый руководитель района посмотрел на поднятый вопрос с точки зрения законности. Как говорят, дай-то Бог.