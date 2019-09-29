Рынку земли - быть!

Не слишком ли торопитесь, господа?

Вопрос о рынке земли сельскохозяйственного назначения дискуссируется более 20 лет, но ни один президент, ни парламент Украины не решились применить рынок земли. И это не потому, что они боялись нарушить Конституцию страны, в которой говориться, что земля является всенародной собственностью, следовательно, использование владельцем своей собственности, является его конституционным правом. К тому – же, украинцы уже научены горьким опытом приватизации промышленных предприятий, когда всем нам вручили своеобразную филькину грамоту, которая якобы давала нам право бить совладельцем общенационального достояния. На дели же оказалось, что новоявленные дельцы, за бесценок скупили заводы, фабрики и другое имущество, но собственного ума и средств не было для того, чтобы всю эту промышленную махину привести в движение, обеспечить миллионам украинцам рабочие места. Они избрали более легкий, но прибыльный путь – все, что находилось в производственных сооружениях, порезали на металлолом и продали за границу. Так у небольшой кучки дельцов образовался незаработанный первичный капитал. Так в Украине появился клан олигархов и магнатов-толстосумов. И в то же время в стане образовалась огромная армия безработных, которые вынуждены были искать себе заработки в чужих странах.

Вот почему здравомыслящие политики, имеющие отношение к сельскому хозяйству, не желали, чтобы жители украинских сел, после введения рынка земли пополнили многомиллионную армию безработных. Поэтому они, вместе с общественностью оказывали сопротивление рынка земли в стране. Правительство и президент вынуждены были учитывать настроение сельских жителей и многих здравомыслящих граждан Украины, поэтому не решались открыть рынок земли. А депутаты Верховной Рады опасались того, что продажа земли вызовет отрицательную реакцию у избирателей и они на очередных выборах проголосуют за оппозицию. Вот почему более 20 лет парламент страны ежегодно продлевал мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. И вдруг, как только в этом году завершились выборы президента и Верховной Рады, президент Владимир Зеленский дал указание правительству до первого октября нынешнего года подготовить законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Зеленский, говоря об этом, подчеркнул, что надо решать эту застаревшую проблему в ближайшее время. А для этого, уже с нового года рынок должен начать функционировать.

Невольно возникает вопрос: зачем такая спешка? Возможно, опасаются гнева народа от такого решения? Так этого никак не избежать.

В этой связи хочется обратить ваше внимание на проходившие выборы президента и Верховной Рады. В предвыборной компании ни Зеленский, ни его ближайшее окружение никогда не подымали вопрос о необходимости снятия моратория на рынок земли. Возникает вопрос, почему? Опасались, что этот непопулярный вопрос может отпугнуть тех избирателей, кто против рынка земли. Вот почему Владимир Зеленский обходил эту важную и щекотливую проблему в своей предвыборной компании. И как он мог открыто дискуссировать по этому вопросу, человек далекий от земли? Возможно, сам Владимир Зеленский, житель города в своей жизни не посадил ни единого деревца. Как в таком случае можно вести речь о таком деликатном вопросе.

Не исключено, что в команде президента находятся представители, которые давно мечтали о рынке земли, но прежде им это не удавалось осуществить из-за сопротивления многих депутатов Верховной Рада. А сейчас создались благоприятные условия, когда президента можно использовать, как рупор, а парламент, по сути «карманный», почему бы не воспользоваться и не воплотить заветную мечту тех, кто все эти 20 лет мечтал, как разбогатеет на продаже земли.

Наши земельные ресурсы

Украина единственная страна в мире, которая располагает самими плодородными землями, в том числе ценными черноземами, которые составляют 30% от мировой площади. Вот почему, многие войны и набеги на Украину происходили только для того, чтобы владеть этой землей. Немецкие фашисты во время войны эшалонами отгружали украинский чернозем в Германию. И это не удивительно, ведь в Германии большая часть земель представлены низкоплодородной почвой. Однако фермеры страны выращивают высокие урожаи, и это благодаря высокой культуре земледелия и применению высоких норм удобрений, в том числе и органических. Мне пришлось побывать у баварского фермера. Рассказывая о делах в своем хозяйстве он подчеркнул, что ежегодно собирает не менее 60 центнеров зерна озимой пшеницы с гектара. И обратил мое внимание на почву, которая сплошь укрыта мелкими камушками «Мне бы ваши земли, можно было бы собирать и по сто центнеров», с грустью заметил фермер.

Да, украинские земли привлекают многих иностранных земледельцев. И можно не сомневаться, многие мечтают, о том времени, когда откроется у нас земельный рынок. А земельная площадь в Украине довольно обширная, чтобы удовлетворит запросы иностранных и наших монополистов. Общая земельная площадь составляет 60,4 миллиона гектаров, из них сельскохозяйственного назначения – 42,7 млн.га, или 70,9% от общего земельного фонда. Из этой площади пахотная земля занимает 32.5 млн. гектара.

В настоящее время вся земля сельскохозяйственного назначения находится в руках тех, кто получил ее при распаевании колхозной и совхозной земли, то есть земли государственной и коммунальной собственности. Таким образом, на сегодняшний день лишь 1,7 миллиона гектаров земли можно отнести к такой, на которую могло бы распространиться действие закона о снятии моратория на рынок земли. Как видим, не густо. Но чтобы снять мораторий, необходимо принять ряд законов, позволяющих действие свободного рынка земли и, в первую очередь, о кадастре земли. Только при этом можно правильно оценивать стоимость земельной площади. А на ее величину влияют многие факторы: место расположение участка, плодородность почвы, удаленность от рынков и многое другое, что составляет ренту. А для разработки и принятия таких законов потребуется немало времени. А отечественные, новоявленные знатоки-земледельцы почему – то торопятся. Забывая о том, что поспешность нужна только при ловле блох.

А почему новая команда торопится открыть рынок земли? Экономическое состояние государства плачевное, нужны средства, чтобы закрывать «дыры», образовавшиеся в экономике страны. Вот и разрабатывают программу большой приватизации в Украине, в том числе и земли, так как поняли, что нет других вариантов, которые могли бы оживить экономику страны. И для этого нужен быстрый выход, а этого можно достичь только применив полную продажу всего, что еще шевелится, то есть может служить объектом продажи. Однако продавать землю, последний капитал, которым мы пока располагаем – серьезное решение. Причем решать это должны не сам президент и его команда, а украинский народ, так как земля является всенародным достоянием и собственностью.

Почему я обращаю на это особое внимание? Потому что президент в своей предвыборной компании обещал, что все важные вопросы он будет принимать с учетом мнения всего народа, то есть через референдумы. А разве отмена моратория на рынок земли сельскохозяйственного назначения – это не особо важный вопрос, почему же он решил его принимать без народа?

Тихая оккупация

Если новое правительство рассчитывает значительно оживить экономику страны за счет продажи земли, то это иллюзия. Откуда могут быть большие деньги, если по сегодняшним данным экономистов, в Украине цена гектара земли оценивается в 40 евро? Тогда как в ближайшей к нам Венгрии – 150, в Болгарии – 226 евро, Польше -11000 долларов, в Нидерландах и Швейцарии 63000 – 70000 долларов.

Экономисты провели опрос тех, кто владеет земельными паями, как они рассчитывают в дальнейшем распоряжаться своими земельными участками? 76,1% решили и в дальнейшем сдавать свою землю в аренду, 18,1% передадут ее наследникам, как они распорядятся ею, покажет время, 1,6% подарят свою собственность, и лишь 3,1% решили продать свои паи. Отсюда нетрудно заключить, что пока малое количество держателей земельных паев в краткое время решатся продавать землю. И это правильный шаг. Жители села, а это они основные землевладельцы, подсчитали, что сейчас можно за бесценок продать землю, а на большее нечего рассчитывать, так как иностранцам пока будет запрещено покупать у нас земли, а наши фермеры не имеют достаточных средств для расширения земельной площади. В тоже время, сдача земли в аренду всегда гарантировано дает доход.

Однако команда президента рассчитывает на то, что через время будет разрешено покупать землю и иностранным инвесторам. А это неизменно поднимет цену на землю, а следовательно, и арендаторы вынуждены будут повышать арендую плату, опасаясь, чтобы землевладельцы не покусились на высокие предложения иностранцев.. Так постепенно наши бесценные черноземы могут перейти в собственность чужеземцам. Кое – кто из правительства утверждают, что больших площадей не будут продавать одному лицу. Но тогда, как в таком случае можно формировать нормальное ведение земледелия? Мелкий фермер сможет распределять или мелкие площади под несколько культур, или придерживаться монокультуры, что приведет к истощению плодородия почвы и превращению ее в пустую фракцию.

Волей-неволей придется продавать землю и иностранным инвесторам. В настоящее время в Украине насчитывается 93 крупных сельскохозяйственных предприятия, которые занимают 5,5 млн. га пашни. Многие холдинги владеют большими земельными площадями. Например, у холдинга «Корнет» 600 тысяч гектаров пашни, многие владеют по 500 и больше тысяч гектаров. И в каждом присутствует иностранный капитал. В холдинге «НИБУЛОН», что в Николаевской области, кроме украинского капитала, присутствует Венгерский и английский капитал. И так будет и после снятии моратория на рынок земли. Иностранцы под прикрытием местных землевладельцев будут вкладывать деньги в приобретение земли и постепенно произойдет тихая оккупация нашей территории. Причем без единого выстрела и жертв. Жертвами станут только жители села, которые могут остаться без работы, так как их вытеснит техника.

А чтобы этого не случилось, «Всеукраінська аграрна рада» предлагает через интернет подписаться под протестом против отмены моратория на рынок земли сельскохозяйственного назначения. Прочитайте и поддержите эту инициативу. Если будет собрано 25 тысяч подписей, президент обязан принять решение и дать ответ тем, кто против его инициативы.