«На помощь!»

Вот уже который год в нашей стране вводят реформы. Медицинские реформы в целом. Реформы в сфере оказания скорой медицинской помощи в частности.

Подступаются к ним и так, и этак. Более топчутся, чем подступаются. Судят и рядят, рядят и судят. То врачей чиновники от медицины решили заменить парамедиками. То водителей – обучить в короткие сроки «нехитрому» медицинскому делу. Теперь постановили единую службу «скорой» разделить на срочную и неотложную (?). Служба экстренной помощи призвана помогать при угрожающих жизни состояниях и должна приезжать в течение 5-15 минут. А если жизни ничего не угрожает, но есть угроза здоровью, за дело должна браться бригада неотложной помощи в течение часа.

При таком раскладе дел «скорая» станет приезжать быстрее, а пациенты будут уверены, что помощь приедет, уверяют чиновники от медицины.

В прошлом году стало известно, что одесская «скорая» сделала такой колоссальный рывок, что вошла в пятёрку лидеров по Украине. По каким показателям и за какой период, осталось неясным. Да и не важно, главное, область пробилась к участию в пилотном проекте МОЗ Украины по развитию системы экстренной медицинской помощи. Ведь на реализацию проекта в бюджете предусмотрено более 900 млн грн. На эти средства обещают обновить транспортный парк, модернизировать единую оперативно-диспетчерскую службу «103» и повысить заработные платы медработникам «скорой».

Между тем число служб, оказывающих скорую медицинскую помощь, растет как на дрожжах. За счет частных клиник, предлагающих свои, частные экстренные услуги. Номера телефонов у каждой клиники свои. Не упомнить, если потребуется экстренное оказание медпомощи.

А ведь уровень медицины, отношение к здоровью граждан, своевременное оказание профессиональной врачебной помощи – важнейший показатель, характеризующий общество и государство.

Давайте обратимся к прошлому и, как говорил знаменитый Уинстон Черчилль, «извлечем мудрость и мужество из опыта великих людей, которые жили до нас».

Скорая медицинская помощь начала организовываться в европейских городах к концу ХIХ века. В Варшаве, Москве и Петербурге при полицейских участках создавались пункты, снабженные транспортными средствами с младшим медперсоналом, выезжавшими по вызову.

Но первая в Российской империи специализированная станция скорой медицинской помощи была создана в Одессе в 1903 году усилиями одесского мецената графа Михаила Михайловича Толстого и его матери графини Елены Григорьевны Толстой. На ее строительство семья выделила 100 тысяч рублей.

С работой скорой помощи М.М. Толстому пришлось столкнуться в Вене, когда она понадобилась его болезненному брату Константину.

Необходимый для строительства станции обширный участок земли нашли в Валиховском переулке вблизи старой городской больницы. На благие цели городское общественное самоуправление предоставило его бесплатно. На средства графа на этом участке по проекту архитектора Ю.М. Дмитренко было построено здание станции скорой помощи. И сегодня мемориальная доска на здании станции (Валиховский переулок, 10) напоминает о щедрой благотворительности семьи Толстых.

Официальным днем открытия станции стало 20 апреля 1903 года. К слову, станция была оснащена по последнему слову науки и техники начала ХХ века.

Специальные две пароконные кареты, изготовленные и оборудованные в Вене, доставляли бригаду, состоящую из врача и двух санитаров, к месту вызова за 15-20 минут(!).

На станции работали семь постоянных врачей и два запасных. Дежурство было круглосуточным, причем две бригады работали днем и одна – ночью.

Первым руководителем станции скорой помощи был назначен доктор Яков Юльевич Бардах, личный врач семьи Толстых.

В рекламе, выпущенной к открытию, граф Толстой изложил для одесситов основные принципы работы уникального медицинского учреждения:

«Станция подает первоначальную медицинскую помощь днем и ночью в несчастных случаях или при внезапных заболеваниях, происшедших на улицах, площадях, фабриках и заводах, театрах, цирках, ресторанах, гостиницах, училищах, казенных и частных конторах, на вокзалах железных дорог, пароходных пристанях, ночлежных приютах, магазинах, местах общественных гуляний и проч., а равно в случаях, происшедших в амбарах, на лестницах и чердаках домов, и в случаях, когда пострадавший вне дома был временно перенесен в частную (чужую) квартиру. Врачи скорой помощи выезжают на частные квартиры в случаях, угрожающих жизни, требующих немедленного пособия, и в случаях, грозящих серьезным расстройством здоровья».

Примечателен последний пункт правил работы станции скорой помощи:

«За оказанную помощь станция никакой платы не взимает, невзирая на степень состоятельности пострадавшего. Станция скорой помощи просит не утруждать врачей напрасным предложением гонорара, которого они ни в коем случае принять не могут. Санитары и кучера за принятие подачек увольняются немедленно со службы».

По правилам, установленным М.М. Толстым, карета скорой помощи выезжала днем через 20-30 секунд после вызова, а ночью – через 1-2 минуты. За месяц в начале прошлого века фиксировалось около 300 вызовов кареты скорой помощи.

Следует учесть: главный меценат граф М. Толстой не только потратил на строительство станции около 100 тысяч рублей, но и содержал ее на свои средства, выделяя ежегодно в течение 16 лет огромную сумму – около 30 тысяч рублей.

Но задули революционные ветры – и все изменилось.

В 1918 году Одесская станция специализированной скорой помощи, ставшая прототипом для станций киевской и харьковской, была передана графом городу. А на станции скорой помощи был открыт лазарет для содержания раненых солдат, которых лечили лучшие врачи города. Содержался лазарет и проводилось лечение раненых на средства... графа М. Толстого.

Не помогло.

Почетного гражданина Одессы лишили имения, графского титула, выселили из дворца на Сабанеевом мосту.

А в 1919 году графиня Е. Толстая с сыном были вынуждены навсегда покинуть родину, уехав сначала во Францию, затем – в Швейцарию. Горек хлеб на чужбине. Елена Григорьевна Толстая-Смирнова умерла в 1926 году, а спустя год умер один из самых известных благотворителей и меценатов своего времени Михаил Толстой.

Но остался пример подлинного патриотизма и любви к родному городу, пример беззаветного служения людям.