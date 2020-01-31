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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Скалецкая сообщила, когда в Украину завезут тест-систему на коронавирус

Категория: Новости

Скалецкая сообщила, когда в Украину завезут тест-систему на коронавирус

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в среду, 5 февраля, в Украину должны доставить тест-системы для диагностики китайского коронавируса (2019-nCoV). Об этом она сказала в эфире программы “Завтрак с 1+1”.
Скалецкая отметила, что сейчас в Украине не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом. Однако для идентификации инфекции образцы отправляют в лаборатории за границу.

“В лабораторных центрах проводят несколько этапов. Сначала отсеивают обычный грипп, который сегодня распространен. Сначала у нас происходит лабораторное исследование. И тогда, когда они не дают положительного результата, тогда уже мы имеем возможность отправлять их за границу”,
 – пояснила она.
Министр добавила, что тест-системы, которые помогла закупить Всемирная организация здравоохранения, начнут тестироваться в Украине уже на этой неделе.
“Со среды системы непосредственно на этот китайский коронавирус приедут в Украину, нам ВОЗ помогло закупить. Уже мы с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение пяти часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас на сегодня есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус”,
 – добавила она.


Источник: БУКВЫ



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