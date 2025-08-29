У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Сток нижней части Дуная имеет достаточный объем, чтобы обеспечить водой значительную часть территории Украины.
Об этом заявил председатель Госводагентства Игорь Гопчак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Весь сток с территории Украины без реки Дунай не является существенным, но вместе с ней - это достаточный объем воды", - сказал он.
По словам главы ведомства, идея переброски части стока для обеспечения водой жителей юга Украины "имеет право на жизнь", но должна базироваться на научно обоснованном проекте, который пройдет стратегическую и экологическую оценку.
"Если такой проект поступит в Госводагентство, мы его, конечно, рассмотрим", - добавил Гопчак.