Диджей Лещенко играет на распродажу «Укрзализныци»

Член Набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко, больше известный широкой публике как диджей и блогер, оказался в центре обсуждения очередной «реформы» крупнейшего государственного перевозчика. На этот раз речь идет о вагоноремонтном направлении, которое руководство железной дороги собирается «трансформировать» — через аренду, продажу или государственно-частное партнерство.

И тут вовсе не удивительно, что Лещенко оказался в числе ключевых лоббистов этих процессов. Ведь подобные сценарии приватизаций и «эффективного менеджмента» он, похоже, освоил еще при своем политическом учителе Петре Порошенко. Теперь же, сидя в Наблюдательном совете, Лещенко демонстрирует неплохие навыки «продавца».

Вагоноремонтные заводы под прицелом

Официальная версия проста: объемы перевозок падают, значит, ремонтных мощностей больше, чем нужно. В цифрах это выглядит так:

грузовые перевозки сократились со 180 млрд т/км в 2021 году до 113 млрд т/км в 2024-м, а в 2025-м ожидается еще меньше — всего 106 млрд т/км;

перевозки собственными вагонами упали с 1,206 млн до 727 тыс., а в этом году прогнозируется снижение до 481 тыс.;

ремонты вагонов уменьшились с 31,75 тыс. (из них 20,15 тыс. «укрзализнычних») до 24,23 тыс. в 2024-м (12,48 тыс.).

В результате прибыльными остаются лишь 8 подразделений из 29 (25 депо и 4 завода). Остальные загружаются слабо и приносят убытки.

Формальный повод для продажи найден: «Если грузов нет — зачем ремонтировать вагоны?» — говорят в руководстве компании. Но на самом деле это лишь удобный аргумент, чтобы расчистить дорогу для приватизации.

Кто в выигрыше?

Очевидно, что на аукционах активы уйдут либо в руки украинских олигархов, либо под контроль иностранных компаний. Для «Укрзализныци» это обернется потерей части доходов и управляемости, а для рынка — очередным перекосом в пользу частных структур.

Парадоксально, но частный бизнес всегда находит применение тому, что в руках государства вдруг становится «нерентабельным». Вагоны понадобятся, ремонтные заводы загрузят — только уже не на благо национального перевозчика, а ради прибыли отдельных групп.

Продажа за бесценок вместо стратегии

Создается впечатление, что главная компетенция нынешних «реформаторов» из Набсовета — перепродажа. Построить новое производство или выработать долгосрочную стратегию развития отрасли они не способны. Зато продать готовые заводы «за пять копеек» всегда пожалуйста.

И пока чиновники разводят руками, объясняя падение грузооборота «объективными причинами», сами же готовят почву для фактического распила государственной компании.

Что делать?

Еще не поздно остановить этот процесс. Правительство должно вмешаться и прогнать очередных «талантливых менеджеров» со стратегического предприятия. Иначе после вагоностроения и ремонта очередь дойдет и до других направлений железной дороги.

Вопрос один: будет ли у власти политическая воля сохранить государственный контроль над критически важной инфраструктурой, или же «диджей и компания» окончательно превратят железную дорогу в распродажный рынок?





