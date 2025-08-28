Солнечные панели преподносятся как символ чистой энергии, но их производство и утилизация скрывают экологическую угрозу. Токсичные материалы, горы неперерабатываемых отходов и вред для здоровья рабочих — вот обратная сторона «зеленой» энергетики.

Несмотря на позитивный имидж, солнечная энергетика далека от идеала. В производстве панелей используются опасные вещества, такие как свинец, кадмий и кремний. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), эти токсины могут просачиваться в почву и воду, нанося вред окружающей среде, пишет Climate Cosmos.

Главная проблема — утилизация. Срок службы панелей составляет 25-30 лет, после чего они превращаются в токсичный мусор. К 2030 году, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), на планете накопится 78 миллионов тонн таких отходов. При этом, по данным Национальной лаборатории возобновляемой энергии США (NREL), перерабатывается всего 10% панелей — процесс слишком сложный и дорогой.

Это создает угрозу не только для экологии, но и для здоровья людей. Рабочие, занятые на производстве и переработке, подвергаются воздействию токсичных веществ, что приводит к респираторным и кожным заболеваниям. Ситуацию усугубляет отсутствие строгих правил безопасности во многих странах. Кроме того, для установки крупных солнечных ферм требуются огромные площади, что приводит к уничтожению естественной среды обитания животных и сокращению сельскохозяйственных угодий.

Хотя ученые уже работают над созданием биоразлагаемых панелей и более эффективными методами переработки, до их массового внедрения еще далеко. А пока солнечная энергетика, несмотря на все свои преимущества, остается технологией с серьезными экологическими и социальными издержками, о которых часто умалчивают.

