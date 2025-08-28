Вместо того, чтобы занимать сельскохозяйственные угодья или крыши зданий, новое поколение источников зеленой энергии появляется на воде. Это смелый инженерный шаг, который может превратить моря в площадки по добыче электричества.

В Норвегии запустили плавучую солнечную платформу размером с 14 футбольных полей. Ей не страшны волны высотой до 8 м, сильные ветра и высокая концентрация соли, пишет ecoticias.com.

Платформа Xolarsurf от компании Saipem может быть установлена в любой прибрежной зоне, даже в суровых условиях окружающей среды. Она предлагает идеальное решение для гибридных проектов, таких как морские ветряные станции, как фиксированные, так и плавучие.

Технология примечательна по нескольким причинам:

устраняет необходимость занимать ценную землю;

использует существующие структуры, такие как ветряные турбины;

масштабируется, снижая производственные затраты;

дизайн позволяет перемещать панели в соответствии с спросом на энергию.

По сравнению с ветряными турбинами, солнечные электростанции проще, дешевле в развертывании и проще в масштабировании, говорят разработчики. Они также утверждают, что Xolarsurf способна обеспечить чистой энергией удаленные места с потреблением от 4 до 715 МВтч в год. А используя существующие структуры, можно значительно снизить затраты на развертывание.

Энергетическая революция происходит сегодня не только на крышах или в пустынях, но и в открытом море, пишет СМИ. И, возможно, в следующий раз, когда вы посмотрите на океан, вы увидите не только волны, но и сияющие в лучах солнечные панели, заключают авторы материала.

Ранее мы писали, что китайские солнечные батареи стали не нужны. Когда вы думаете о солнечных панелях, вы, вероятно, представляете себе Китай, США и Европу в качестве лидеров рынка. Но теперь одна из самых амбициозных инициатив в этой отрасли исходит из Австралии.