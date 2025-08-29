С 30 сентября 900 000 граждан Украины в Польше утратят права на защиту, пользование медициной на уровне с поляками и на легальную работу. Об этом заявил местный журналист Марек Сеирант, фрагмент интервью которого публикуют политические телеграм-каналы.

По его словам, это станет прямым следствием вето, наложенного новым польским президентом Каролем Навроцким на действие закона о защите украинцев.

“Приостановкой существующего с 2022 года закона о помощи украинцам президент Навроцкий до того, что с 30 сентября все находящиеся под защитой польского государства украинцы перестают находиться здесь легально. Это значит, что они не имеют права на защиту, на пользование медициной, не имеют права легально работать — должны легализоваться, а это достаточно сложно”, — объяснил Сеирант.

Ранее Polskie Radio сообщало, что вето президента может создать сложности сотням тысяч украинцев, уже обосновавшихся в стране. По словам эксперта фонда Александра Пестрыкова, большинство украинцев, проживающих в Польше, легально работают, платят налоги и взносы, а лишение права на получение пособия 800+ ударит по меньшинству украинцев, но именно среди них — самые нуждающиеся.





