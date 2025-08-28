20 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13666 об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей. Его инициатор — народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Анна Скороход — говорит, что эти изменения должны усилить позицию Украины на переговорах.

Сейчас законопроект находится на ознакомлении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Об этом известно из его карточки на парламентском портале.

Скороход предлагает присоединить:

неоккупированные территории Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области — к Харьковской области;

неоккупированные территории Волновахского и Покровского районов Донецкой области — к Днепропетровской области.

В пояснительной записке говорится, что из-за войны между отдельными населенными пунктами "разорваны связи", и это негативно влияет на финансирование образовательных и медицинских учреждений, а также оказание социальной помощи местным жителям.

"Для урегулирования данной ситуации и недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, которые подконтрольны украинской власти необходимо изменить административно-территориальное устройство отдельных территорий Донецкой и Луганской области", — говорится в документе.

В интервью "Слідство.Інфо" нардеп отметила, что предлагает не отказ от территорий, а "исключительно изменение админграниц".

"В первую очередь мы усиливаем переговорную позицию, потому что украинская сторона сказала, что можем рассматривать вопрос по линии разграничения. А та сторона врага очень хочет всю Донецкую и Луганскую области. И изменение границ здесь усилит позицию, потому что мы защитим своих людей и свои территории. Просто не отдадим их, потому что уже изменим админграницы", — пояснила она.

Кроме того, по словам Скороход, это позволило бы сэкономить 50 миллионов из государственного бюджета в месяц. Эти деньги тратятся на содержание Донецкой и Луганской облгосадминистраций. Она убеждена, что для временно оккупированных территорий ничего не изменится.

"Законопроект не говорит о какой-то сдаче или отказе от территорий. Это исключительно изменение админграниц. Это, к примеру, как, не знаю, Вышгород, который сейчас в Киевской области, передать в Черниговскую область. Что это изменит? Ничего. Для людей, я имею в виду. А для нас в переговорном процессе, учитывая все, что происходит, это выход из ситуации", — заявила она.

Комментируя реакцию украинцев на свое предложение, нардеп подчеркнула, что у каждого свое мнение.

"Кто-то ищет измены и не понимает, о чем речь. Но в целом очень положительные отзывы, и мне ребята с фронта звонили и говорили, что классная идея", — добавила она.

Напомним, ранее Анна Скороход заявляла в Facebook, что хочет защитить украинских граждан и сэкономить бюджетные средства. По ее словам, нужно дать людям гарантии того, что "все будет Украина".

25 августа президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что даже диалог о выходе Сил обороны с украинских территорий лежит за пределами международного права.





