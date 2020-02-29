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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Кабмин решил выставить "Артемсоль" на приватизацию

Категория: Новости

Кабмин решил выставить "Артемсоль" на приватизацию

Правительство разрешило приватизацию госпредприятия "Артемсоль". Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Таким образом, Кабмин ликвидирует монополию на производство соли в Украине. Премьер напоминает, что ГП "Артемсоль" уже получало от АМКУ штраф на 3,14 млн грн за манипуляции с ценой на соль. И даже более того: руководство предприятия проходит по делу об откатах на 800 тыс. грн.
Примечательно, что сразу же после того, как ГБР отчиталось по откатам и "Артемсоли", министр экономики Тимофей Милованов заявил, что на должность и.о. директора ГП уже есть 4 кандидата.

"Кабмин ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион",
 – добавил Гончарук.


Источник: ФОКУС



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