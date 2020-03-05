Одесса: неделя за неделей

Гендерное равенство

8 марта Всемирное сообщество отмечает Международный день прав женщин.

По этому случаю в четверг, 5 марта, Национальная научная библиотека (ул. Пастера, 13) приглашает на очередную встречу Gender Studios, чтобы вместе:

– взглянуть без стереотипов на любимый весенний праздник, которому более 100 лет, узнать об его особенностях в разных странах мира;

– ознакомиться с книжно-документальной выставкой «Я – поколение равенства: реализация прав женщин»;

– послушать лекцию Игоря Рзаева;

– получить удовольствие от литературного музыкального подарка в исполнении мастера художественного слова Светланы Лукиной и заслуженного работника культуры Украины Евгения Лукашова.

Праздничный сюрприз – фотовыставка «Я женщина и я профи».

Международный женский день за права женщин и международный мир обращает внимание на обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин.

Gender Studios – это культурно-образовательный проект, инициированный Одесским областным советом мира при поддержке Одесской национальной научной библиотеки, который призван формировать в украинском обществе гендерное сознание и культуру.

Начало – в 12 часов.

Вход свободный.

Искусство шпалеры

В четверг, 5 марта, в галерее «Квартира # 6» Муниципального музея личных коллекций им. А.В. Блещунова (ул. Польская, 19) откроется выставка гобелена «Ретроспектива».

Организатор – Зинаида Борисюк, старший преподаватель художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Зинаида Дмитриевна организовала и возглавила мастерскую гобелена на худграфе, ее первая выставка состоялась в 1997 году тоже в Доме Блещунова. Поколения талантливых авторов освоили эту сложную технику под руководством Зинаиды Борисюк. Узнаваемый стиль одесской школы гобелена характеризует особая живописность произведений, тонкий колорит, лирическая образность сюжетов и выверенность сложных композиционных решений. На нынешней «Ретроспективе» представлены 23 работы мастера и ее выпускников с 1995 по 2019 годы.

Начало – в 15 часов.

На перекрестке творчества

Вышел в свет 80-й номер одесского литературного альманаха «Дерибасовская – Ришельевская». Его презентация состоится в четверг, 5 марта, в Золотом зале Литературного музея (ул. Ланжероновская, 2).

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.

Год Меркури

В четверг, 5 марта, в Греческом фонде культуры (Красный пер., 20) состоится вечер, посвященный Мелине Меркури.

Мелина Меркури, настоящее имя Мария Амалия Меркурии (1920-1994), – известная греческая актриса, певица и политик, первая женщина-министр культуры Греции, «последняя греческая богиня», «женщина-огонь», как называли М. Меркури современники.

Министерство культуры Греции, отмечая 100-летие со дня ее рождения, объявило 2020 год Годом Мелины Меркури.

В программе вечера:

– короткая презентация биографии М. Меркури на основе фактов ее жизни из книги «Я родилась гречанкой» (изд-во г. Львов, 2016), которую проведут студентки факультета РГФ ОНУ имени И.И. Мечникова: Вероника Евдокименко и Ирина Иванова;

– показ фильма «Никогда в воскресенье».

Начало – в 16 часов.

Вход свободный.

Власть цветов

В пятницу, 6 марта, в галерее современного искусства Invogue#Art (ул. Екатерининская, 25) состоится открытие выставки Виктора Хохленко и Андрея Бабчинского Flower power.

Ее вдохновила любовь к путешествиям и новым открытиям, просто любовь, особое чувство, каждый раз новое и внезапное.

Андрей Бабчинский (г. р. – 1980) окончил архитектурный факультет Одесской государственной академии строительства и архитектуры. До 2010 года был практикующим архитектором. С 2009 г. – участник многочисленных групповых проектов, аукционов и восьми персональных выставок. Живет и работает в Одессе.

Виктор Хохленко (г. р. – 1959) окончил Одесское государственное художественное училище им. М. Грекова, отделение живописи. Занимается живописью, скульптурой и глиптикой, участник многочисленных групповых и персональных выставок. Живет и работает в Одессе и Ауровиле (Индия).

Начало – в 18.30.

Авторский концерт

В пятницу, 6 марта, в Арт-пространстве Музыкальной лавки (ул. Б. Арнаутская, 44) состоится музыкально-поэтический вечер. Прозвучит авторская лирика в исполнении поэтессы Натали Бахтиной и авторская музыка в исполнении неоклассик-дуэта «Сон Ольсары». Скрипка – Лианна Каушанская, рояль – Мария Лемуткина.

...Внутри горят хрустальные кристаллы,

Им не разбиться, верю – никогда.

Ты на земле достиг своей Вальхаллы,

А значит, воля – истинно тверда.

Начало – в 18 часов.

Вход свободный.

Весне – дорогу

Одесский культурный центр искусств и языков La pipelette приглашает одесситов и гостей города посетить художественную выставку «Парад цветов».

В канун прекрасного женского праздника, встречая теплый сезон, группа одесских художников объявляет весну в наших сердцах и настроении.

Выставка откроется в пятницу, 6 марта, в Доме ученых (Сабанеев мост, 4). В программе также музыкальный концерт в исполнении студентов и выпускников Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой.

Начало – в 18.30.

Вход свободный.

В потоке Дзен

В субботу, 7 марта, состоится открытие новой студии ZEN.art (ул Преображенская, 30).

Дзен – это состояние души, умиротворение и гармония, искусство баланса – равновесия чувственного и интеллектуального, внутреннего и внешнего, сосредоточенности и расслабленности, пустоты и наполненности.

Это искусство жить и наслаждаться простыми вещами и неповторимыми мгновениями. Это сочетание простоты и изящества, скромности и утонченного аристократизма. Все это вы сможете позволить себе в новом творческом пространстве – в студии ZEN.art.

В программе знакомство с мастерами и направлениями студии – поэзией Хайку и Сэнрю, с искусством Икебана и Суми-э;

– мастер-классы;

– весенний поэтический перформанс-медитация c живыми инструментами.

Начало – в 15 часов.

Вход свободный.

Для творчества нет расстояний

Во вторник, 10 марта, в Литературно-мемориальном музее А.С. Пушкина в рамках гостиной «Дилижанс» состоится моноспектакль Елены Строгановой.

Елена Строганова – актриса, мастер художественного слова. Окончила Одесское театрально-художественное училище. Более 20 лет работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии и Одесской филармонии. С 1997 года живет и работает в Нью-Йорке (США). Продолжает творческую деятельность в составе русскоязычных театров. Работала на русском телеканале RTN и радио «Надежда», в театре Haverim. Удостоена награды Emerald Duke. В настоящее время – актриса театра Steps, камерного театра «Артистическая гостиная» Феликса Яблоновского и Литературно-музыкального театра Елены Строгановой. Каждые пять лет приезжает в Одессу с гастролями.

10 марта, в день памяти Михаила Афанасьевича Булгакова, Елена Строганова выступит с моноспектаклем по роману М.А. Булгакова «….и Маргарита».

Начало – в 15.00.

Вход свободный.

Добавим: в пятницу, 6 марта, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится программа Елены Строгановой «Любовь – это сердце всего», посвященная творчеству В. Маяковского.

Начало – в 18 часов.

Жизнь как подвиг

В среду, 11 марта, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Давыдовича Литвака (1930-2014), тренера, мецената, общественного деятеля, Героя Украины (2007), почетного гражданина Одессы и Одесской области (2010).

Борис Литвак – коренной одессит. Окончив факультет физвоспитания Одесского педагогического института имени К.Д. Ушинского, с 1961 г. работал заместителем председателя Одесского областного совета добровольно-спортивного общества. С 1964 г. преподавал физвоспитание в Одесском автомеханическом техникуме. С 1977 года и до последних дней жизни был директором специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва № 2. Но в 1996-м Борис Литвак совершил гражданский подвиг: основал Одесский благотворительный фонд «Будущее» и построил Центр реабилитации детей-инвалидов, известный как «Дом с ангелом», посвятив все оставшиеся годы жизни восстановлению здоровья тысяч детей и подростков. Сегодня на этом здании (ул. Пушкинская, 51) ему установлена мемориальная доска.

Память

Татьяна Силина

Когда-нибудь кончаются легенды.

– Останься, Ангел!... Так знаком сюжет.

Мелькают, всем известные моменты.

А Бори с нами нет, давно уж нет.

Он тратил жизнь свою неосторожно,

На столько дел ему хватало сил!

Бороться, верить, жить победой сложно.

Не выдержал, немного не дожил...

Его всегда любили, как родного

И верили, как другу, – навсегда.

Таких людей, как Боря, так немного!

Но невозможно победить года.

Он был надёжный, искренний, приятный,

Интеллигентный, честный, а еще

Для многих – свой, такой простой, понятный.

– Останься, Ангел! Он уже ушёл...