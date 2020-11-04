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Вчера, 20:02

Прорвало трубу: жильцы домов возле Привоза остались без воды

Категория: Фоторепортаж


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Серьёзная авария на водопроводе произошла 2 ноября неподалёку от Преображенского парка в Одессе (район рынка Привоз).

Как сообщили в компании «Инфоксводоканал», часть бьющей из-под земли воды уже откачали, и в настоящее время водоснабжение в районе происшествия отключается. Какая именно труба пострадала, пока неизвестно.

Без воды остались абоненты с улиц Преображенской, Пантелеймоновской и Старопортофранковской, включая сам Привоз и Одесский зоопарк. Возобновить подачу могут не раньше 22:00.

Информация о течи водопровода поступила в «Инфоксводоканал» около 12:00. Практически сразу после сигнала на место прорыва и прибыла аварийная бригада.


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