Облик проспекта в центре Одессы может измениться

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» заказало концепцию благоустройства Александровского проспекта. Переосмыслению подлежит участок от Бунина до Успенской. В мэрии рассказали, что никакого хайтека в визуализации быть не должно — Александровский в горсовете хотят видеть максимально аутентичным, но с велодорожками.

На аутентичность проспекта «покушаться» не намерены. Новое плиточное покрытие, освещение, парковая мебель — все это должно соответствовать духу города и самой локации. Учесть в концепции якобы должны и велофактор, то есть создание велодорожек.

Кстати, комментировать судьбу «Книжки» в свете разработки нового облика проспекта, городские хозяйственники не стали. Этот вопрос, заявили они, выходит за рамки их компетенции.