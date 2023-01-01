Как известно, китайский календарь отличается от нашего. Новый год Черного Водяного Кролика начнётся не в нашу новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, а чуть позже — 22 января. А продлится этот год до 9 февраля 2024 года. После него придёт год Дракона.
Кролик в китайской астрологии символизирует терпение и удачу, мир и спокойствие. Он приземляет тех, кто слишком сильно витает в облаках, дает понимание дальнейших действий. Год Черного Водяного Кролика (Кота) обещает принести покой в политическую и экономическую обстановку. В Китайской мифологии заяц напрямую связан с Луной и светом: он символизирует добро, чистоту, дает надежду.
Согласно китайскому гороскопу 2023 года, Год Кролика станет хорошим временем для всех знаков зодиака и чрезвычайно удачным годом для большинства из них! Все знаки будут успешны в любви, большинство людей сможет продвинуться в работе, предпринимательских начинаниях.
Возможно, дело в том, что Луна на Дальнем Востоке выглядит несколько иначе, чем в нашем европейском регионе, и одно из пятен ночного светила действительно похоже на зайца со ступкой. Добуддистский миф рассказывает, как жена знаменитого героя Шэнь И по имени Чан 3 нашла у мужа таблетку бессмертия и проглотила ее. В результате она стала очень легкой и полетела на Луну. На холодном и безлюдном спутнике Земли она выплюнула оболочку от пилюли бессмертия, которая и превратилась в белого зайца. С тех пор он и пребывает вместе с Чан Э на Луне.
В связи с темой бессмертия, мотивом жизни-смерти сразу возникает ассоциация со смертью Кощея в восточнославянских сказках. Местонахождение его смерти соотнесено с важнейшей моделью Мироздания - Космическим Яйцом. В сказке кощеево яйцо сохраняют представители всех природных стихий: вода (океан), земля (остров посреди океана), растение (дуб, растущий на острове, (аналог Мирового Древа), животное (заяц, который находится в сундуке, висящем на дубе), птица (утка, находящаяся в зайце). Таким образом, как и в египетской мифологии, заяц тут воплощает собою фактически всех животных — «существо» как таковое.
В славянском фольклоре заяц занимает особое место:
-
Заяц табуирован: его нельзя употреблять в пищу;
-
Например, если заяц перебежит дорогу, то необходимо вернуться;
-
Зайца нельзя вспоминать, плывя по воде, так как водяной устроит бурю.
Отрицательное отношение к зайцу можно объяснить влиянием на славянскую мифологию семитской культуры, в которой заяц, как и свинья — нечистые животные.