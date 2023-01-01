Кролик в китайской астрологии символизирует терпение и удачу, мир и спокойствие. Он приземляет тех, кто слишком сильно витает в облаках, дает понимание дальнейших действий. Год Черного Водяного Кролика (Кота) обещает принести покой в политическую и экономическую обстановку. В Китайской мифологии заяц напрямую связан с Луной и светом: он символизирует добро, чистоту, дает надежду.

Согласно китайскому гороскопу 2023 года, Год Кролика станет хорошим временем для всех знаков зодиака и чрезвычайно удачным годом для большинства из них! Все знаки будут успешны в любви, большинство людей сможет продвинуться в работе, предпринимательских начинаниях.