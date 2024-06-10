Накануне Недели 5-й по Пасхе, о самаряныне, архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, возглавил всенощное бдение в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре. В 5-е воскресенье по Пасхе Церковь вспоминает о встрече и беседе Спасителя с самарянкой.

3-го июня, когда Церковь празднует память равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены, в Свято-Константино- Еленинском Измаильском мужском монастыре отметили престольный праздник. Богослужение возглавил наместник обители, викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий в сослужении духовенства Измаильского, Болградского и Ренийского благочиний. С братским визитом в Украину

1-го июня прибыл Блаженнейший Тихон, архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады. Блаженнейший митрополит Тихон и Блаженнейший митрополит Онуфрий совершили Божественную литургию в Вознесенском мужском монастыре в Банченах по случаю 30-летия обители. На территории Свято-Рождество-Богородичного храма в Лузановке открыт пункт базирования бригады экстренной медицинской помощи. Одесская епархия Украинской Православной Церкви предоставила помещение и при поддержке наших благотворителей был проведен ремонт помещений.

На Соборной площади у Спасо-Преображенского собора Одессы ко Дню защиты прав и здоровья детей прошла выставка детского творчества «Красота Божьего мира». Одесситам были представлены рисунки воспитанников воскресных школ города Одессы.

2-го июня при Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы провели детский праздник, посвященный Всемирному дню защиты детей. Более 50-ти мальчиков и девочек самого разного возраста приняли участие в викторинах и конкурсах на свежем воздухе, вместе с клириками собора исполнили духовные песнопения и народные песни. В нашей жизни часто случается так, что от несправедливости этого мира душа переполняется эмоциями, все внутри кипит и просит о восстановлении земной справедливости. И в порыве таких чувств мы нередко теряем внутренний мир, который Господь нам дает. Теряем ту благодать, которую обретаем в Церкви. Да и любовь к ближним в такие моменты угасает. Святитель Иоанн Златоуст напоминает нам: «Удерживаться от слов, оскорбительных для ближнего, так же приятно Богу, как славословить Его непрестанно». Потому что самое главное, что есть в этом мире, – это любовь. В пример терпения и любви святые Отцы ставят нам пророков и мучеников, которые много несправедливости терпели от этого мира. Только тогда можно жить спокойно на земле, когда есть терпение: без терпения настоящая жизнь будет не жизнь, а мучение. Словами в этом убедиться трудно, лучше испытать. Когда горе какое тяготит или люди оскорбляют, или болезнь изнуряет, и вообще какая-нибудь неприятность беспокоит; стоит взять терпение и молитву. Терпение – лекарство от всех беспокойств; уметь терпеть – значит уметь спокойно жить. «В терпении вашем стяжите души ваша», — говорит Спаситель (Лк. 21,19). Но важно присовокуплять к этому делу молитву! Ведь именно Господь может изменить даже самую тяжелую ситуацию, показать выход даже из самого безвыходного положения. Поэтому так важно вместе с терпением возгревать в сердце молитву и стараться сохранять мир в своей душе.