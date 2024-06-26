Мир движется к "продовольственным войнам", поскольку геополитическая напряженность и изменение климата толкают страны к конфликтам из-за сокращения поставок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление Сани Вергезе, гендиректора сингапурского сельскохозяйственного торгового дома, Olam Agri, который является одним из крупнейших трейдеров агропродукции в мире, передает УНИАН.

"Мы вели много войн за нефть. Мы будем вести еще большие войны за еду и воду", – заявил Вергезе, предупредив, что торговые барьеры, введенные правительствами для поддержания внутренних запасов продовольствия, привели к обострению продовольственной инфляции.

Крупных трейдеров сельскохозяйственной продукции, которые получили рекордные прибыли в 2022 году после того, как российское вторжение в Украину вызвало стремительный рост цен на продукты питания, обвиняют в усилении инфляции из-за наценок, увеличивающих прибыли. Трейдер утверждает, что повышенная инфляция была частично результатом государственного вмешательства. По его подсчетам, распространение нетарифных торговых барьеров в 2022 году в ответ на войну создало преувеличенный дисбаланс спроса и предложения.

Отмечается, что богатые страны накапливали излишки стратегических товаров, что приводило к преувеличенному спросу и росту цен: "Индия, Китай, все имеют буферные запасы. Это лишь обостряет глобальную проблему", - подчеркнул гендиректор Olam Agri.

Цены на продукты питания начали расти после распространения Covid-19 и резко выросли после вторжения России в Украину, поскольку был заблокирован экспорт зерна и удобрений. Это углубило продовольственную опасность в более бедных странах и привело к тому, что потребители во всем мире столкнулись с кризисом стоимости жизни. На фоне такого роста и изменения климата, препятствующих сельскохозяйственному производству во всем мире, правительства все чаще прибегают к протекционистской политике: "Это было абсолютно неправильным решением. Вы будете видеть это все больше и больше", – указал трейдер.

Так, в 2022 году Индонезия запретила экспорт пальмового масла, чтобы защитить местный рынок, а в прошлом году Индия ввела ограничения на экспорт определенных видов риса, пытаясь сдержать рост внутренних цен накануне выборов, после того, как нестабильный муссон нарушил производство.

Говоря о влиянии изменения климата на урожайность в мире, Вергезе призвал руководителей потребительской индустрии, в том числе руководителей Coca-Cola и Associated British Foods, "проснуться" и принять больше мер для борьбы с изменением климата. По его мнению, правительства должны взимать налог на выбросы углерода. "Углерод сегодня бесплатный, поэтому мы загрязняем без разбора", – заметил он.

Проблемы современного мира

Ранее сообщалось, что рождаемость в богатых странах мира сократилась более чем вдвое с 1960 года и достигла рекордно низкого уровня. А замедление темпов роста населения сдерживает экономический рост.

Мир находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения. Рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе.