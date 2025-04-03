Введение новых пошлин на импорт в США может привести к подорожанию iPhone и прочей продукции Apple. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНИАН.

Решение администрации Дональда Трампа о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа, затрагивает множество стран, где корпорация Apple собирает свою продукцию. Наиболее высокие тарифы введены во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%).

В связи с этим Apple, как и другие производители электроники, столкнется с выбором: покрыть дополнительные расходы самостоятельно, что негативно скажется на прибыли, либо переложить расходы на покупателей, завысив стоимость товаров. После выступления Трампа, стоимость акций компании упала на 5,7%, отмечает NYT.

В качестве альтернативы Тим Кук рассматривает возможность развертывания производства в США, чтобы не опасаться никаких пошлин. Однако, по его словам, в стране не хватает достаточного количества опытных рабочих, способных обеспечить выпуск продукции на должном уровне.

"В США можно было бы провести совещание инженеров по литью, и я не уверен, что мы смогли бы заполнить комнату. В свою очередь в Китае можно было бы заполнить несколько футбольных полей", – заявлял по этому поводу глава Apple.

Если говорить о Китае, то для него пошлины вырастут до 34%. В регионе по-прежнему собирается 90% всего производства iPhone.

Во сколько теперь обойдется iPhone

По мнению аналитиков, из-за ограничений властей США компании придется поднять цены примерно на 9 процентов. Таким образом стандартная модель iPhone 17 может стоить $870 вместо $799, тогда как стоимость iPhone 17 Pro будет начинаться от $1089.

Apple еще в 2017 году негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999 и до сих пор придерживалась ему. Цену базовых айфонов в последний раз пересматривали в 2020м, когда вышли iPhone 12.

Наушники AirPods родом из Вьетнама и iPad из Индии способны подорожать на 20-40 долларов в зависимости от конкретной модели.