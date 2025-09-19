В четверг под альпийским перевалом Бреннер рабочие пробили последние сантиметры горной породы, разделяющие Австрию и Италию.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер приняли участие в торжественной церемонии открытия подземного туннеля, который соединит две альпийские страны.

"Сегодня мы вместе делаем решающий шаг к строительству одного из крупнейших инфраструктурных объектов на всем континенте", — заявила глава итальянского правительства.

Работы начались в 2007 году и должны завершиться к 2032 году, примерно на 16 лет позже запланированнного срока. Стоимость проекта составит 8,5 миллиардов евро. После завершения строительства длина туннеля составит 55 км, а после подключения к существующей подземной линии в Инсбрук — 64 км.

