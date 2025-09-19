Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №11377 о Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). В нём будут аккумулироваться данные граждан страны от военного учета до уплаты налогов, наличия автомобилей, квартир, уголовных производств. Документ поддержали 229 народных депутатов.
У ЕИССС уже довольно давно есть сайт, на котором сказано, что она была создана для замены разрозненных и устаревших систем ведения реестров и баз данных социальной сферы. Благодаря этому обращаться за социальной поддержкой можно будет из любой точки Украины, онлайн или лично, а не только по месту регистрации, как это было раньше.
В 2022 году единая система начала работу по всей Украине. В неё постепенно добавляют новые функции.
В соответствии с финальной редакцией законопроекта, обновленная ЕИССС будет обмениваться данными в режиме реального времени со следующими ресурсами:
- Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов “Оберег”;
- Электронная система здравоохранения (ЭСЗ);
- Единый государственный демографический реестр;
- Единый государственный реестр транспортных средств;
- Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов;
- Автоматизированная система исполнительного производства;
- Интегрированная межведомственная информационно-коммуникационная система по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины;
- Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО);
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований;
- Государственный земельный кадастр;
- Единый государственный реестр ветеранов войны;
- Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- Единая судебная информационно-коммуникационная система;
- Единый государственный веб-портал электронных услуг;
- Единая информационно-аналитическая система центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;
- реестры территориальных общин;
- Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола;
- сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины, въехали на временно оккупированную территорию Украины или выехали с такой территории;
- ведомственная информационная система центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации физических лиц;
- другие электронные информационные ресурсы субъектов электронного информационного взаимодействия.
Этот список не окончательный, его может регулировать правительство.