Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №11377 о Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). В нём будут аккумулироваться данные граждан страны от военного учета до уплаты налогов, наличия автомобилей, квартир, уголовных производств. Документ поддержали 229 народных депутатов.

У ЕИССС уже довольно давно есть сайт, на котором сказано, что она была создана для замены разрозненных и устаревших систем ведения реестров и баз данных социальной сферы. Благодаря этому обращаться за социальной поддержкой можно будет из любой точки Украины, онлайн или лично, а не только по месту регистрации, как это было раньше.

В 2022 году единая система начала работу по всей Украине. В неё постепенно добавляют новые функции.

В соответствии с финальной редакцией законопроекта, обновленная ЕИССС будет обмениваться данными в режиме реального времени со следующими ресурсами:

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов “Оберег”;

Электронная система здравоохранения (ЭСЗ);

Единый государственный демографический реестр;

Единый государственный реестр транспортных средств;

Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Интегрированная межведомственная информационно-коммуникационная система по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины;

Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО);

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований;

Государственный земельный кадастр;

Единый государственный реестр ветеранов войны;

Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единая судебная информационно-коммуникационная система;

Единый государственный веб-портал электронных услуг;

Единая информационно-аналитическая система центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

реестры территориальных общин;

Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола;

сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины, въехали на временно оккупированную территорию Украины или выехали с такой территории;

ведомственная информационная система центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации физических лиц;

другие электронные информационные ресурсы субъектов электронного информационного взаимодействия.

Этот список не окончательный, его может регулировать правительство.

Источник