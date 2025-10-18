Поліція закликає накласти санкції на російський мультфільм "Маша і Ведмідь" – нардеп Юрчишин

Національна поліція підтвердила, що мультфільм "Маша і Ведмідь" має зв’язки з Росією та закликає накласти санкції.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Посадовець звернувся до поліції щодо можливих зв’язків мультфільму "Маша і Ведмідь" з РФ. У відповідь правоохоронці вказали на ймовірні зв’язки з РФ. Також у відомсті заявили, що готові взяти участь в обмеженні контенту в Україні, у разі санкцій проти мультфільму.

Своєю чергою Кабінет Міністрі України розписав листа на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомствам.

На офіційному каналі мультфільму "Маша і Ведмідь" вказано посилання на заборонену в Україні соцмережу VK. Однак при переході відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен, без прив’язки до Росії.

"Мультфільм має український переклад, але це лише адаптація контенту. Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ. Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії", – написав Юрчишин.

Наприкінці серпня видання "Детектор. Медіа" повідомляло, що канал "Маша і Ведмідь" в Україні має найбільше переглядів.

На ньому публікують мультфільми, виготовлені російською студією "Анімаккорд". Хоча серії і перекладені на українську, в описі каналу вказаний офіційний російський сайт із доменом .ru та сторінка у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте".

Журналісти стверджують, що раніше (навіть після 2014 року) мультсеріал транслювали на українських телеканалах "Інтер" та "1+1". А у 2017 році комісія Держкіно розглядала вимогу заборонити мультфільм через нібито наявність наративів російської пропаганди.

Зокрема, в одній із серій головна героїня з’явилася у капелюсі НКВС – одного з органів СРСР, працівники якого зокрема займалися придушенням антирадянських визвольних рухів.

Джерело