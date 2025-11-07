В школе финского города Эспоо 11-летнюю девочку украинского происхождения на уроке музыки заставили петь "Калинку". Этот случай вызвал возмущение матери ребенка и украинской общины, в очередной раз подняв вопрос о нормализации культуры страны-оккупанта в Финляндии.

Источник: Yle

Детали: Инцидент произошел в школе Storängen в городе Эспоо. По словам матери девочки, музыкантки Ирины Горкун-Силен, ее 11-летняя дочь Николь, которая родилась в Финляндии, рассказала, что на уроке музыки учительница знакомила класс с российской культурой. Все ученики должны были петь песню "Калинка".

Дословно: "Николь объяснила, что она украинка, и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила ей, что "в школе мы не говорим о войне".

Детали: По словам матери, ребенок понял, что за невыполнение задания получит плохую оценку, и поэтому был вынужден петь, что стало для нее глубоко травматическим опытом.

"Что если бы на его месте был украинский ребенок, родители которого погибли от рук россиян?" – задает риторический вопрос мать.

Она также выразила удивление, почему ознакомление с музыкальными культурами мира началось именно с русской, назвав это нормализацией агрессора. Особого цинизма ситуации добавляет тот факт, что песня "Калинка" получила мировую известность в исполнении хора Советской армии – мощного символа советской, а теперь и современной российской милитаристской идеологии.

Директор школы Эллинор Хеллман отказалась комментировать этот случай, ограничившись формальным заявлением, что школа придерживается национальной учебной программы, а учителей "поощряют вдумчиво отвечать на вопросы учеников, учитывая потребности всей группы".

Зато в Национальном управлении образования Финляндии признали, что в контексте войны определенный контент может вызвать сильные эмоции. Юрист управления Хейди Руонала отметила, что учитель имеет педагогическую свободу и возможность проявить гибкость, предложив альтернативное задание.

Этот случай оказался лишь верхушкой айсберга системных проблем, с которыми сталкиваются украинцы в Финляндии. Председатель Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что община "глубоко расстроена" и что эта ситуация поднимает вопрос о целесообразности популяризации русской культуры в школах.

Как объясняют представители украинской общины, проблема значительно шире: большинство услуг для украинских беженцев предоставляются на русском языке, почти отсутствуют курсы финского с украинским переводом, а украинских переводчиков часто заменяют на русских.

"Даже несмотря на то, что украинцы понимают русский и могут на нем говорить, он является травматичным для нас, ведь это язык тех, кто убивает сейчас украинцев. Это неочевидно для финнов", – говорит Горкун -Силен.

Эксперт из Фонда "Культура" Эйлина Гусатинская отмечает, что для украинцев русский язык не является нейтральным – это язык насилия, войны и веков русификации.

"Русский язык несет историческую и символическую нагрузку – след русификации и вытеснения украинской идентичности. Без осознания этого легко непреднамеренно воспроизводить старую колониальную модель, где украинская культура снова оказывается в тени так называемого общего постсоветского пространства", – подчеркнула она.





