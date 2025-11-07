У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
С 1 ноября на участке дороги Одесса – Рени через Паланку, который частично проходит по территории Молдовы, вступили в силу упрощенные процедуры транзита для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Нововведения касаются, в частности, жителей Одесского, Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов Одесской области.
Среди ключевых изменений:
- срок рассмотрения обращений по согласованию проезда сокращен до трех суток;
- разрешение теперь действительно до одного года (ранее – полгода);
- предусмотрено решение спорных ситуаций на месте;
- создаются отдельные пограничные наряды для сопровождения лиц «рисковой категории» во время их движения по трассе.
Главная цель нововведений — ускорить и облегчить передвижение украинцев по транзитному участку дороги.