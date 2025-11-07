С 1 ноября на участке дороги Одесса – Рени через Паланку, который частично проходит по территории Молдовы, вступили в силу упрощенные процедуры транзита для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Нововведения касаются, в частности, жителей Одесского, Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов Одесской области.

Среди ключевых изменений:

срок рассмотрения обращений по согласованию проезда сокращен до трех суток; разрешение теперь действительно до одного года (ранее – полгода); предусмотрено решение спорных ситуаций на месте; создаются отдельные пограничные наряды для сопровождения лиц «рисковой категории» во время их движения по трассе.

Главная цель нововведений — ускорить и облегчить передвижение украинцев по транзитному участку дороги.

