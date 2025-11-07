 
Спрощено транзит через Паланку на трасі Одеса – Рені

С 1 ноября на участке дороги Одесса – Рени через Паланку, который частично проходит по территории Молдовы, вступили в силу упрощенные процедуры транзита для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Нововведения касаются, в частности, жителей Одесского, Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов Одесской области.

Среди ключевых изменений:

  1. срок рассмотрения обращений по согласованию проезда сокращен до трех суток;
  2. разрешение теперь действительно до одного года (ранее – полгода);
  3. предусмотрено решение спорных ситуаций на месте;
  4. создаются отдельные пограничные наряды для сопровождения лиц «рисковой категории» во время их движения по трассе.

Главная цель нововведений — ускорить и облегчить передвижение украинцев по транзитному участку дороги.

 

