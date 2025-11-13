По результатам сделок со следствием о признании виновности по делам САП и НАБУ в фонд Стерненко перечислили 44 млн грн на закупку FPV-дронов для армии.

Источник: САП

Дословно: "По результатам заключенных соглашений о признании виновности по делам САП и НАБУ, которые утверждены Высшим антикоррупционным судом, 44 млн грн перечислено в БФ сообщество Стерненко на закупку FPV- дронов воинам ВСУ".

Детали: В ведомстве сообщили, что в течение последних трех лет по сделкам, заключенным прокурорами САП, на нужды Сил обороны передали около 2,9 млрд грн.





