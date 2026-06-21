В то же время немецкий канцлер считает оптимальным решением предоставление Киеву статуса наблюдателя без права голоса.

Украина не сможет стать полноправным членом Европейского Союза до окончания войны, а ее интеграция станет сложным и длительным процессом. Об этом на итоговой пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает «Радио Свобода».

По словам Мерца, его предложение о «ассоциированном членстве» Украины основано на прецеденте интеграции Германской Демократической Республики (ГДР).

В 1990 году территория бывшей ГДР была интегрирована в ЕС, при этом для восточногерманских земель был установлен статус наблюдателей. Тогда 18 представителей работали в Европейском парламенте, но без права голоса. Новая немецкая инициатива в отношении Украины также предусматривает открытие всех переговорных кластеров и присутствие украинских депутатов и еврокомиссара в институтах ЕС, но без права голоса.

Мерц назвал такой подход единственным реалистичным сценарием на сегодняшний день, подчеркнув, что «все остальное сейчас было бы иллюзией».

Официальный Киев ранее выражал несогласие с альтернативными форматами интеграции. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что членство Украины в ЕС должно быть «только полноценным и полноправным», хотя и отмечал, что немецкий канцлер остается на стороне Украины в вопросе евроинтеграции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц продвигает идею так называемого «ассоциированного членства» Украины в ЕС, начиная с мая 2026 года. Согласно его предложению, Украина могла бы получить расширенное участие в работе институтов Евросоюза еще до завершения полноценного вступления.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди европейских дипломатов. Некоторые сомневались, что такой формат можно реализовать без внесения изменений в учредительные договоры ЕС, а критики предостерегали от создания для Украины промежуточного статуса, который может отложить полноправное членство на неопределенный срок.

Официальный Киев неоднократно подчеркивал, что рассматривает конечной целью исключительно полноправное членство в Европейском Союзе. Президент Владимир Зеленский и представители украинской дипломатии заявляли, что поддерживают ускорение интеграции, но не считают альтернативные форматы заменой полноценного вступления.





Источник