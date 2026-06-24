Польша уже два месяца блокирует автомобили “Укрпочты” на таможне, из-за чего компании пришлось перестроить логистику и направить транзитные потоки в обход страны через Венгрию и Словакию. Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смилянский.

По его словам, у венгерских и словацких властей вопросов к украинскому оператору нет, а клиенты изменений практически не заметили благодаря альтернативным маршрутам.

При этом отмечается, что польская таможня продолжает пропускать автомобили “Новой почты”.

Смилянский связал это с тем, что “Новая почта” работает в Польше как экспресс-перевозчик, а не государственный почтовый оператор.





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