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Сьогодні, 10:00

Смілянський пояснив, чому Зеленський відправив до Польщі вилучений у нього орден не "Укрпоштою"

Категория: Новини / Події

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Польша уже два месяца блокирует автомобили “Укрпочты” на таможне, из-за чего компании пришлось перестроить логистику и направить транзитные потоки в обход страны через Венгрию и Словакию. Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смилянский.

По его словам, у венгерских и словацких властей вопросов к украинскому оператору нет, а клиенты изменений практически не заметили благодаря альтернативным маршрутам.

При этом отмечается, что польская таможня продолжает пропускать автомобили “Новой почты”.

Смилянский связал это с тем, что “Новая почта” работает в Польше как экспресс-перевозчик, а не государственный почтовый оператор.


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