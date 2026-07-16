В Україні зареєстрували Національну організацію з верифікації ліків

В Україні офіційно зареєстрували Національну організацію з верифікації лікарських засобів (НОВЛЗ), яка займатиметься боротьбою з фальсифікацією препаратів.

У Міністерстві охорони здоров'я назвали рішення "важливим кроком для розвитку фармацевтичної галузі" з урахуванням європейських підходів.

Основною метою НОВЛЗ є запобігання та протидія продажу фальсифікованих лікарських засобів шляхом перевірки автентичності упаковки ліків.

"Верифікація лікарських засобів з 2Д-кодуванням стала основним рішенням для багатьох розвинених країн світу для того, щоб виявити фальсифіковані лікарські засоби, які вже наявні на ринку, та запобігти цьому надалі.

Тож створення Національної організації наближає нас до запровадження такої системи в нашій країні, що також є частиною імплементації в Україні стандартів ЄС", – заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Цим недержавна організація займатиметься у співпраці з владою України, європейськими колегами та Європейською організацією з верифікації лікарських засобів.

Як того вимагає закон, засновниками НОВЛЗ стали професійні об'єднання виробників ліків:

громадська організація "Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України";

асоціація "Виробники ліків України";

громадська організація "Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників";

громадська спілка "Асоціація виробників інноваційних ліків";

громадська організація "Асоціація індійських фармацевтичних виробників".

Одним із завдань організації стане створення організація роботи централізованого сховища даних – інформації про унікальні ідентифікатори лікарських засобів.

Крім того, НОВЛЗ перевірятиме можливі підроблення і сповіщатиме їх органи влади, а також здійснюватиме регулярні перевірки автентичності ліків.

Раніше НСЗУ створило дашборд із переліком лікарень, де можна безкоштовно пройти КТ або МРТ.