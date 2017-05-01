«Юридическая клиника» – наследство»

Уважаемые читатели, предлагаемая вашему вниманию новая тема для рассмотрения в традиционной колонке «Юридической клиники» – наследство.
Новые условия оформления наследства в Украине с 2017 года
Изменения в оформление наследства в 2017 году. Принятие наследства в Украине допускается по двум причинам:
- Наследник является близким родственником наследодателя и занимает соответствующую очередь наследования;
- Наследник указан в тексте завещания.
Кроме того, принятие наследства в Украине допускается двумя способами:
- обращение к нотариусу для получения свидетельства;
- принятие наследства путем его фактического использования.
Однако в Украине по поводу оформления наследства в 2017 году вступают в силу некоторые изменения. Это связано с принятием закона, облегчающего и упрощающего порядок вступления в наследство.
Основные нововведения:
- Обращаться для принятия наследства в Украине с 2017 года можно к любому нотариусу, а не исключительно по месту жительства, как раньше.
- Сельским жителям можно обращаться к специалистам для принятия наследства в собственном селе, а не ехать в город.
- Отменяется обязательная оценка при наследовании лицами, занимающими первую и вторую очереди наследования, а также в иных случаях, когда ставка налога равна 0%.
- Перечень документов и налог на наследство остаются без изменений.
Отсюда следует, что с 1 января 2017 года в сельских поселениях появились специальные должностные лица, которые могут выдать свидетельство о праве на наследство. Однако согласно закону, эти лица должны обладать определенным набором качеств, образованием и соответствовать некоторым дополнительным требованиям.
Вступление в наследство: пошаговая инструкция
Чтобы принять наследство, в Украине с 2017 года наследникам необходимо:
- Обратиться к нотариусу, чтобы открыть наследственное дело, написать заявление.
- Собрать документы, которые затребует нотариус, предоставить их ему.
- Оплатить налог на наследство, если в данном конкретном случае его уплата предполагается.
- Получить свидетельство о праве на наследство.
Стоимость оформления наследства в Украине
Наследование в Украине – не всегда бесплатная процедура: таким платежом является налог на наследство.
- Ставка равная 0%. От налога освобождаются родственники первой очереди; кроме того, инвалиды 1 группы, сироты. Однако такая ставка сохраняется исключительно при стоимости наследства менее 1 млн гривен;
- Ставка 5% для первоочередных наследников, если стоимость наследства превышает указанный показатель. Такая же ставка сохраняется для остальных наследников, кроме нерезидентов;
- 18% уплачивает наследник, не являющийся резидентом.
Кроме налога на оформление наследства в Украине придется заплатить за оценку имущества, если таковая необходима. Кроме того, некоторые услуги нотариуса, подготовка некоторых документов и другие действия, совершенные в пользу наследника, могут предполагать осуществление платежей.
Таким образом, в 2017 году в Украине вступил в законную силу новый Закон, который немного упрощает процедуру вступления в наследство.
Однако большая часть изменений коснется сельского населения. Жители таких населенных пунктов смогут оформить наследственные права «на местах». Кроме того, в некоторых случаях отменяется обязательность проведения оценки имущества. В остальном, принятие наследства в Украине в 2017 году осуществляется по общему сценарию с подготовкой всех необходимых документов.
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Директор Юридической клиники Павлова Юлия Сергеевна