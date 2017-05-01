«Юридическая клиника» – наследство»

Уважаемые читатели, предлагаемая вашему вниманию новая тема для рассмотрения в традиционной колонке «Юридической клиники» – наследство.

Новые условия оформления наследства в Украине с 2017 года

Изменения в оформление наследства в 2017 году. Принятие наследства в Украине допускается по двум причинам:

Наследник является близким родственником наследодателя и занимает соответствующую очередь наследования; Наследник указан в тексте завещания.

Кроме того, принятие наследства в Украине допускается двумя способами:

обращение к нотариусу для получения свидетельства;

принятие наследства путем его фактического использования.

Однако в Украине по поводу оформления наследства в 2017 году вступают в силу некоторые изменения. Это связано с принятием закона, облегчающего и упрощающего порядок вступления в наследство.

Основные нововведения:

Обращаться для принятия наследства в Украине с 2017 года можно к любому нотариусу, а не исключительно по месту жительства, как раньше.

Сельским жителям можно обращаться к специалистам для принятия наследства в собственном селе, а не ехать в город.

Отменяется обязательная оценка при наследовании лицами, занимающими первую и вторую очереди наследования, а также в иных случаях, когда ставка налога равна 0%.

Перечень документов и налог на наследство остаются без изменений.

Отсюда следует, что с 1 января 2017 года в сельских поселениях появились специальные должностные лица, которые могут выдать свидетельство о праве на наследство. Однако согласно закону, эти лица должны обладать определенным набором качеств, образованием и соответствовать некоторым дополнительным требованиям.

Вступление в наследство: пошаговая инструкция

Чтобы принять наследство, в Украине с 2017 года наследникам необходимо:

Обратиться к нотариусу, чтобы открыть наследственное дело, написать заявление. Собрать документы, которые затребует нотариус, предоставить их ему. Оплатить налог на наследство, если в данном конкретном случае его уплата предполагается. Получить свидетельство о праве на наследство.

Стоимость оформления наследства в Украине

Наследование в Украине – не всегда бесплатная процедура: таким платежом является налог на наследство.

Ставка равная 0%. От налога освобождаются родственники первой очереди; кроме того, инвалиды 1 группы, сироты. Однако такая ставка сохраняется исключительно при стоимости наследства менее 1 млн гривен;

Ставка 5% для первоочередных наследников, если стоимость наследства превышает указанный показатель. Такая же ставка сохраняется для остальных наследников, кроме нерезидентов;

18% уплачивает наследник, не являющийся резидентом.

Кроме налога на оформление наследства в Украине придется заплатить за оценку имущества, если таковая необходима. Кроме того, некоторые услуги нотариуса, подготовка некоторых документов и другие действия, совершенные в пользу наследника, могут предполагать осуществление платежей.

Таким образом, в 2017 году в Украине вступил в законную силу новый Закон, который немного упрощает процедуру вступления в наследство.

Однако большая часть изменений коснется сельского населения. Жители таких населенных пунктов смогут оформить наследственные права «на местах». Кроме того, в некоторых случаях отменяется обязательность проведения оценки имущества. В остальном, принятие наследства в Украине в 2017 году осуществляется по общему сценарию с подготовкой всех необходимых документов.

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Директор Юридической клиники Павлова Юлия Сергеевна