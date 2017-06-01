«Жемчужина Одессы»: танцоры со всей Украины соревнуются в своём мастерстве

Четвертый год подряд Всеукраинские рейтинговые соревнования по танцевальному спорту «Жемчужина Одессы» принимает спорткомплекс Одесского Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. На конкурсе свое мастерство представляют более 1000 участников из 62 танцевальных клубов Украины.

Это прекрасно оборудованный комплекс. Зная, что соревнования проходят на базе спорткомплекса МГУ, я всегда спокойна, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне, так как здесь созданы все необходимые условия для таких соревнований. Это прекрасный зал на берегу моря, проводить здесь подобные мероприятия – сплошное удовольствие, как для участников, так и для организаторов. Мы уже 7-й раз проводим соревнования «Жемчужина Одессы», и 4-й год именно на базе этого спорткомплекса, и мы намерены продолжать эту хорошую традицию. И, конечно же, огромную благодарность от лица всех участников и их родителей хотелось бы выразить Сергею Васильевичу Кивалову — говорит организатор Всеукраинских соревнований «Жемчужина Одессы» Оксана Кравченко.

В соревнованиях принимают участие танцоры в возрасте от 4-х лет и взрослые категории спорстменов. В жюри конкурса – 43 именитых судьи со всех уголков Украины и стран ближнего зарубежья.

В нашем конкурсе в нескольких категориях представлены 10 танцев, которые, в свою очередь, разделены на группы, – стандарт и латина. Стандарт – медленный вальс, квик-степ, фокстрот, танго и венский вальс. Латина – ча-ча-ча, самба, джайв, румба и пасадобль. Я уже станцевала вальс, танго и квик-степ и довольна результатами своих выступлений — говорит участница из Хмельницкого Анна Сидоренко.

Я 7 лет занимаюсь танцами и очень рада представлять свою область в этих соревнованиях. Особо приятно выступать в Одессе. Это прекрасный город, нас тут приняли с радушием, и я уверена как всегда в своей победе — рассказывает участница из города Самбор Львовской области Кристина Волошик.

Победители танцевального фестиваля получили почетные медали и кубки, а также ценные призы. Вручил награды победителям президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Сегодняшние соревнования - для меня это большое событие и большая гордость, так они проходят четвертый год подряд на базе спортивного комплекса нашего Международного гуманитарного университета. Это стало доброй традицией, и я надеюсь, что и в следующем году фестиваль пройдет на базе спорткомплекса МГУ. Я горд нашими танцорами, потому что они безусловно талантливые представители молодого поколения. Я благодарен родителям, которые воспитали таких прекрасных детей. Одесса – самый гостеприимный город, и мы готовы принимать подобные конкурсы ежегодно и даже чаще, если понадобится. Наши юные танцоры – большие труженики, которые делают все возможное, чтобы прославить нашу страну. Я поздравляю всех участников соревнований с заслуженной победой. Хочу так же отметить, что именно для такой категории молодых людей в этом году в Международном гуманитарном университете на базе факультета искусства и дизайна мы открыли новую специальность «Бальный танец». Танцоры смогут получать профильное образование и оттачивать своё мастерство на современных спортивных площадках, обучаясь у высококвалифицированных тренеров и преподавателей. Я хочу обратиться к родителям и порекомендовать им наше учебное заведение, именно здесь мы будем готовить самых лучших танцоров, будущих победителей всеукраинских и международных соревнований — отметил Сергей Кивалов.

В ближайших планах победителей танцевального конкурса «Жемчужина Одессы» - участие в чемпионате Украины по бальным танцам, который состоится в Киеве.