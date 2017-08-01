За 19 лет работы Юридической клиники около 200 тысяч граждан получили бесплатную юридическую помощь

Состоялся ежемесячный Одесский областной межведомственный координационно - методический совет по правовому образованию населения. На заседании были рассмотрены вопросы реализации всеукраинского просветительского проекта «Я имею право», вопрос организации льготного оздоровительного отдыха детей участник АТО и решение проблемы получения ID-карт и биометрических паспортов путем привлечения к работе волонтеров и закупки дополнительных терминалов. В работе семинара традиционно принимает участие директор Юридической клиники Юлия Павлова.

На сегодняшний день тесная координационная работа между нами -представителями Юридической клиники, полиции и органов власти дает возможность создать эффективный механизм помощи населению в том числе и информативной, повышая правовое образования населения, - подчеркнула Юлия Павлова.

Отметим, что Юридическая клиника – это успешный социальный проект народного депутата Украины, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова. В этом году Юрклинике исполняется 19 лет. За это время бесплатную юридическую помощь получили более чем 200 тысяч граждан. На сегодняшний день здесь созданы Антикризисный центр правовой помощи переселенцам, рабочая группа юридической помощи морякам, а также один из последних социальных проектов – предоставление бесплатных нотариальных услуг.

Ежедневно к нам обращаются от 50 до 60 не только одесситов, но и людей из других городов и областей нашей страны. Все они нуждаются в квалифицированной юридической консультации и правовой защите. Только в 2017 году 4000 тысячи граждан получили бесплатную правовую помощь в Юридической клинике. Наши юристы оказывают правовую помощь малообеспеченным слоям населения, пенсионерам, лицам с временно оккупированных территорий. Кроме того, Юридическая клиника Национального университета «Одесская юридическая академия» используется как база для прохождения студентами университета производственной практики. Студенты НУ «ОЮА», которые ведут здесь прием, не случайно зовутся клиницистами. Будущий юрист должен в обязательном порядке много практиковаться и, главное, понимать, что люди не приходят сюда делиться своей радостью. К юристу приходят с проблемой, болью, с ситуацией, которая порой кажется неразрешимой. И будущий правовед, кроме умения разбираться в самых разнообразных жизненных коллизиях, должен чувствовать человеческую боль и тревогу - рассказывает директор Юридической клиники Юлия Павлова.

Сегодня Юрклинка — это структура, которая уже имеет свои серьезные наработки, опыт деятельности, оснащенная современной техникой. Материально-техническая база юридической клиники НУ «ОЮА» является одной из лучших не только в Украине, но и среди аналогичных институций в странах ближнего зарубежья и Европы. Важно отметить, что за годы своей деятельности клиника не стала неким коммерческим предприятием, все услуги здесь по-прежнему оказываются бесплатно.

Этой осенью Юридическая клиника готовит новый масштабный проект, связанный с привлечением к работе медиаторов. Медиация, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров без судебных разбирательств. Представители Юридической клиники уже сотрудничают с ассоциацией медиаторов Украины, и к октябрю этого года на базе клиники будет открыт кабинет медиатора. Напомним, Юридическая клиника находится по адресу Черняховского. 2 и работает каждый вторник, четверг, пятницу с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00 час, выходной день - воскресенье.