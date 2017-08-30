Одесская Юракадемия – флагман юридического образования

По традиции, сложившейся в Национальном университете «Одесская юридическая академия», ежегодно руководство университета проводит встречу с трудовым коллективом для того, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года и обозначить планы на год будущий. Не стал исключением и нынешний учебный год, в актовом зале университета представители многотысячного коллектива университета собрались для того, чтобы заслушать отчёт о проделанной работе и наметить дальнейшие задачи и цели, направленные на развитие университета.

Открыл собрание президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов. Первым делом он рассказал присутствующим об итогах вступительной кампании в университет. По его словам, она была хоть и весьма трудной, но в целом очень успешной и результативной:

В этом году были введены новые правила для поступления, однако надо сказать, что эти новеллы не всегда отвечают интересам вузов, не являются безупречными и отвечающими интересам самих абитуриентов. При поступлении учитывался коэффициент аттестата, к тому же был установлен очень высокий проходной балл по ЗНО – 182.2, и это создало условия, при которых на бюджетную форму обучения могли поступить исключительно отличники, а абитуриенты, которые в школе учились на «хорошо» и «отлично» и в предыдущие годы поступали к нам и показывали высокие результаты в учебе, были лишены возможности поступить на бюджет в этом году. Таким образом, много умных и старательных ребят, которые были в школах «хорошистами», потеряли возможность получить высшее образование за счёт государства. На протяжении всей вступительной кампании многие СМИ, Интернет-издания в нашей стране поднимали этот вопрос с позиции критики, эта проблема не раз была озвучена в телевизионных эфирах. Однако, даже при этих дискриминационных условиях правил приёма вступительной кампании, в ситуации снижения уровня благосостояния населения и снижения количества абитуриентов только на первый курс мы приняли 2 334 бакалавров и младших специалистов колледжей. Поступившие к нам студенты представляют все регионы нашего государства. А на первый курс в магистратуру нами уже принято 2336 студентов, и, как известно, вступительная кампания по магистрам продлится до 15 сентября, поэтому мы рассчитываем на ещё большее количество поступивших в магистратуру. Таким образом, по количеству выделенных бюджетных мест мы снова одни из лучших в Украине.

Далее Сергей Кивалов рассказал о новых специальностях и новых учебных дисциплинах, которые внедрены в Одесской Юракадемии с нынешнего учебного года. Так, в этом году в НУ «ОЮА» впервые был произведён набор студентов на такие специальности, как: правоохранительная деятельность, международное право, публичное управление и администрирование, психология, менеджмент, международная журналистика.

Необходимо подчеркнуть, что в большинстве вузов значительно сокращается количество студентов и ликвидируются целые специальности, что приводит к их закрытию, а нам удалось увеличить лицензионный объем и более того, пролицензировать совершенно новые, ранее не имевшиеся у нас, специальности. Мы вернули в учебный процесс необходимую для юристов дисциплину – юридическую психологию. Для магистров введена новая дисциплина – церковное право. А студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции будут изучать совершенно новые дисциплины: IT-право, электронное судопроизводство и медиация, которые являются уникальными для Украины. — подчеркнул Сергей Кивалов.

Отдельное внимание президент вуза уделил студентам, показавшим в 2017/2018 учебном году высокие достижения в учёбе и научной деятельности, и рассказал о технологических новинках, которые с недавнего времени были внедрены в учебный процесс. Среди таких новинок - первое в Украине мобильное приложение – гид по университету, с помощью которого, используя обычный смартфон, можно найти информацию о календаре мероприятий, руководящем составе, преподавателях вуза, расписании занятий, описании факультетов и предметов, а также уникальный помощник студента и преподавателя – электронный чат бот, который работает в Фейсбук, и благодаря которому можно просмотреть видеолекцию, подготовится к занятиям и даже сдать пересдачу в режиме онлайн.

Ещё ни в одном вузе Украины не придумали ничего подобного и это не удивительно, ведь такая технологическая разработка на сегодняшний день стоит очень больших денег. И в нашем университете этот инновационный электронный помощник студента и преподавателя появился благодаря стараниям и исследовательской работе нашего преподавателя доцента кафедры таможенного и морского права Дениса Иванова, который и разработал данный чат-бот. И вот буквально на днях он вернулся из Нью-Йорка, где на международной конференции по инновациям представлял всему миру своё изобретение, которое уже работает в нашем университете и которым уже успешно пользуются наши студенты и преподаватели. — резюмировал Сергей Кивалов.

Среди преимуществ подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов Сергей Кивалов назвал центр тестирования на полиграфе (детекторе лжи), который действует в вузе с прошлого года и отметил, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» является единственным вузом в Украине, получившим лицензию на использование полиграфа в учебном процессе.

Что касается планов на будущий учебный год, то главными на повестке дня стали подготовка к празднованию 20-летия Национального университета «Одесская юридическая академия» и 170-летия Одесской юридической школы, продолжение активной профориентационной работы со студентами и преподавателями, а также усиленная подготовка студентов-бакалавров к сдаче внешнего независимого тестирования при поступлении в магистратуру.

В рамках встречи с трудовым коллективом председатель Первичной профсоюзной организации университета Виктор Евстафьевич Загородний рассказал о ходе выполнения коллективного трудового договора: