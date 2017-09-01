В Одессе состоялся ежегодный областной чемпионат по художественной гимнастике

В чемпионате приняли участие 4 клуба Одесской области по художественной гимнастике. Свое мастерство на чемпионате продемонстрировали около 100 юных гимнасток из Одессы и других районов области. На кону путёвки в областную сборную и участие в Чемпионате Украины.
Воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике (СДЮШОР) готовились к турниру в спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана возле моря. Напомним, спортивный комплекс стал настоящим домом и новой тренировочной базой для учениц гимнастической школы. Сложности возникли в 2008 году, когда началось строительство нового стадиона в Парке Шевченко, рассказывают тренеры. В это время спортсменки находились на соревнованиях, многие даже не успели вывезти оттуда вещи. Пришлось искать новый зал. Гимнасткам школы олимпийского резерва, потерявшим родное пристанище, через какое-то время предоставили новые помещения – несколько залов на территории Одесского Института Сухопутных войск (6 ст. Большого Фонтана).
По словам участниц чемпионата, они долго и усердно готовились к соревнованиям, чтобы достойно выступить и победить.
Победительницы областного чемпионата по художественной гимнастике были отмечены почетными медалями и ценными призами.
Отметим , что недавно одесские гимнасты привезли бронзу Чемпионата страны, а именно на подобных масштабных турнирах у тренеров появляется возможность еще более эффективно подготовить подопечных для новых подвигов.