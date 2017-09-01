В Одессе состоялся ежегодный областной чемпионат по художественной гимнастике

В чемпионате приняли участие 4 клуба Одесской области по художественной гимнастике. Свое мастерство на чемпионате продемонстрировали около 100 юных гимнасток из Одессы и других районов области. На кону путёвки в областную сборную и участие в Чемпионате Украины.

Все участницы выполнили 6 видов программ: без предмета, обруч, скакалка, мяч, булавы и лента. Выступали участницы парно – таков регламент данных соревнований. Все гимнастки были хорошо подготовлены и показали высокие профессиональные результаты. Это был отбор на чемпионат Украины по художественной гимнастике, который состоится в конце октября этого года, - рассказывает главная судья чемпионата, старший тренер комплексной СДЮШОР «Черноморец» Марина Арутюнян.

Воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике (СДЮШОР) готовились к турниру в спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана возле моря. Напомним, спортивный комплекс стал настоящим домом и новой тренировочной базой для учениц гимнастической школы. Сложности возникли в 2008 году, когда началось строительство нового стадиона в Парке Шевченко, рассказывают тренеры. В это время спортсменки находились на соревнованиях, многие даже не успели вывезти оттуда вещи. Пришлось искать новый зал. Гимнасткам школы олимпийского резерва, потерявшим родное пристанище, через какое-то время предоставили новые помещения – несколько залов на территории Одесского Института Сухопутных войск (6 ст. Большого Фонтана).

По словам участниц чемпионата, они долго и усердно готовились к соревнованиям, чтобы достойно выступить и победить.

Я заняла первое место в чемпионате в возрастной группе – 10 лет. Занимаюсь художественной гимнастикой с 4 лет. Очень рада своей победе на областном чемпионате и надеюсь занять призовое место на чемпионате Украины, - говорит воспитанница комплексной СДЮШОР «Черноморец» Диана.

Победительницы областного чемпионата по художественной гимнастике были отмечены почетными медалями и ценными призами.

Отметим , что недавно одесские гимнасты привезли бронзу Чемпионата страны, а именно на подобных масштабных турнирах у тренеров появляется возможность еще более эффективно подготовить подопечных для новых подвигов.