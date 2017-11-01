Одесса теряет ещё один памятник исторического значения...

Неизвестные продолжают растаскивать по камешку то, что осталось от здания Русского технического общества на Княжеской улице.

Установленный вокруг руин забор плохо защищает памятник архитектуры. Более того, несколько секций ограды тоже исчезли. На территории лежат частично сложенные в штабеля ракушечниковые блоки.

В облсовете, в ведении которого находится здание, похоже ничего о происходящем не знают.

Сейчас желающих восстановить Масонский дом нет. Компания, купившая здание на аукционе была готова сделать это (и до обрушения, и после), в прошлом году отказалась от своих планов.

Интересно, что в январе 1887 года здание Русского Технического Общества должно было появится совсем в другом месте — внизу Сабанеева моста, между спуском к Военному спуску с Екатериненской площади и самим Военным спуском. Там планировалось двухэтажное с подвалом здание в готическом стиле, с башнями со шпилями. Однако постройка здания на таком не очень удобном участке и необходимость вписать его в уже существующую панораму привели бы к существенным затратам, и от идеи размещения его там отказались, найдя более спокойный в архитектурном плане участок на Княжеской.

В проектировании и постройке здания Общества принимали участие лучшие одесские архитектурные и инженерные силы — проект приготовил Эдуард Яковлевич Меснер (его другое известное произведение — знаменитый дом Либмана на Преображенской), построил дом — Александр Бернардацци (достаточно вспомнить его прекрасное здание Филармонии на Бунина) при участии инженера Павла Семеновича Чеховича (автора проекта канала на Дунае и одного из строителей Одесского порта). В 1893 году был объявлен конкурс на прект отделки главного зала Императорского Российского Технического общества. Среди шести представленных проектов жюри Общества признало победившим проект выдающегося одесского архитектора — Германа Шеврембрандта, его «визитная карточка» — знаменитая, не так давно отреставрированная Кирха. Окончание отделки главного зала приурочили к празднованию столетнего юбилея Одессы, отмечавшегося в конце августа 1894 года. На фронтоне дома располагался картуш с надписью «Мера, Вес, Число» — нечто вроде девиза-символа Русского Технического Общества.

Дом именуется «масонским» из-за использованных в отделке фасада и интерьера изображений циркуля, угольника, отвеса, фартука, строительного мастерка и т.п. — строительных инструментов, являющихся символами масонского ордена.