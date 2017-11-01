Грандиозное 15-летие: Международный гуманитарный университет отмечает юбилей

15 лет. Для человека – это возраст взросления, время мужания, когда формируется мировоззрение и определяются целеустремления.

А для высшего учебного заведения – это именно тот срок, когда, взяв удачный старт, определив правильные цели и приоритеты, можно достичь таких высот, которые другим не подвластны даже за десятилетия.

Яркий пример тому – Международный гуманитарный университет, молодой и прогрессивный негосударственный вуз, распахнувший свои двери пятнадцать лет назад.

Открывая торжества по случаю этой даты, президент МГУ, народный депутат Украины, академик Сергей Кивалов отметил, что очень гордится достигнутыми коллективом вуза за эти годы успехами.

15 лет назад мы начинали в буквальном смысле с нуля, и результаты, которые есть у нас сегодня, были достигнуты ежедневным созидательным трудом каждого нашего сотрудника! Когда мы создавали новое высшее учебное заведение негосударственной формы собственности, некоторые скептики выражали сомнение в его целесообразности. Но наши зарубежные партнеры настаивали, чтобы именно у нас в Одессе, центре науки и образования юга Украины, появился вуз, не связанный с государственным финансированием. И время доказало нашу правоту. Сегодня МГУ является наиболее динамично развивающимся вузом страны, оставившим позади по многим показателям известные учебные заведения

Успех и востребованность наших выпускников - это наша гордость и стимул дальше развиваться и совершенствоваться. Юбилей – прекрасный повод подводить итоги и стоить планы на будущее. Мы будем продолжать совместными усилиями развивать наш родной университет! И сегодня в этот праздничный день я хочу от чистого сердца поблагодарить всех тех, кто прошёл этот не всегда лёгкий, но созидательный и успешный путь вместе с нами! — отметил Сергей Кивалов.

Да, на первых порах было непросто. А разве было когда-нибудь просто начинать с нуля новое дело, ставить при этом высокую планку и не снижать её, даже когда жизнь воздвигает все новые барьеры и препоны?! Помогли энтузиазм и вера коллектива единомышленников.

10 ноября в концерт-холле «Сады Победы» собрались все, кто вложил силы и душу в становление и развитие нового вуза.

Среди них первый ректор МГУ Илья Иванович Каракаш, который, как никто другой, помнит то время, когда создавался вуз, выросший из нескольких кабинетов на Пионерской, 7 в первые месяцы жизни. Это также доктор физико-математических наук, профессор Николай Павлович Коваленко, ставший вторым ректором Международного гуманитарного университета, при котором вуз на Фонтанской дороге, стал равным в ряду лучших вузов. Это нынешний руководитель университета Анатолий Федорович Крыжановский, успешно продолжающий дело своих предшественников. Это весь профессорско-преподавательский состав и сотрудники МГУ, отдающие свои знания и умения во имя общей цели. Их имена звучали в этот вечер, когда они поднимались на сцену за заслуженными наградами и Почетными грамотами.

Наивысшую награду в этот день Сергей Кивалов вручил человеку, который стоял у истоков создания вуза Илье Ивановичу Каракашу - диплом почетного доктора Honorius Causa Международного гуманитарного университета.

Я искренне хочу поблагодарить президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова за такую высокую оценку моей деятельности. Я ведь ректором университета был всего два года, два месяца и два дня. Но интересно было работать, интересно было создавать. Мы верили в идею и очень стремились создать лучшее высшее учебное заведение. — сказал первый ректор МГУ Илья Каракаш.

Профессор Николай Коваленко также вспоминал, как все начиналось:

Одним из главных дел своей жизни, если не главным, я считаю свое участие в становлении Международного гуманитарного университета. Когда Сергей Васильевич Кивалов предложил мне возглавить новый, по-настоящему современный вуз, строить его с нуля, я был этому очень рад. И нам это удалось. Становление проходило очень сложно. Тем не менее, мы успешно прошли все испытания и получили высший, четвертый уровень аккредитации.

По мнению видного ученого, следуя лучшим мировым образцам, им удалось создать вуз, с которым не выдерживают конкуренцию многие государственные вузы.

Но нам бы не удалось достичь таких впечатляющих результатов, если бы не умелое руководство и поддержка Сергея Кивалова. И я счастлив, что моя жизнь и сегодня связана с МГУ

— признался Н.Коваленко.

Сергей Кивалов выразил благодарность профессорам и преподавателям, которые поверили и пришли работать в Международный гуманитарный университет и делали все для престижа вуза, его роста и процветания, для того, чтобы он занял достойное место в ряду лучших вузов страны.

И не случайно за пятнадцать лет МГУ стал престижным университетом, который идет в ногу со временем, работая на опережение.

В этом году распахнула свои двери ультрасовременная стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета. Медучреждение оснащено новейшим оборудованием и является базой практики для будущих врачей-стоматологов, обучающихся в Мединституте. Учебно-клинические кабинеты обеспечены современным стоматологическим оборудованием, удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света. Готовится к открытию еще одна современная клиника.

Мы поверили в Международный гуманитарный университет, мы поверили в президента вуза. И так все началось. Сегодня у нас успешно функционирует университетская стоматологическая клиника. И мы уже заложили камень к строительству еще одной базы на Фонтанской дороге. — подчеркнул заведующий кафедрой стоматологии МГУ, профессор Леонид Чулак.

Международный гуманитарный университет осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по разным направлениям. Сегодня в университете функционирует факультет искусства и дизайна, лингвистики и перевода, а также два института – Институт права, экономики и международных отношений и Одесский медицинский институт. В структуре вуза два колледжа – Экономико-правовой и Медицинский. Только в этом году в МГУ были открыты новые специальности, такие как спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, правоохранительная деятельность, арт-менеджмент и продюссирование, управление в таможенном деле, а также специализации: педагогическая – на факультете лингвистики и перевода, и морское и таможенное право – на базе Института права, экономики и международных отношений.

Преподаватели МГУ, переходя на практическую работу, достойно представляют Одессу и родной вуз в различных областях и сферах. Так, Татьяна Александровна Анцупова, до недавнего времени заведующая кафедрой международного права, сегодня – судья Верховного суда Украины. А наш профессор Борис Бабин как лучший специалист в области экономики и права ныне работает в органах государственной власти, являясь постоянным представителем Президента Украины в Крыму. Я горжусь выпускниками нашего вуза, которые прославляют родную альма-матер. Впереди у университета еще большие перспективы и успех. — рассказал Сергей Кивалов

Поздравить коллектив МГУ пришли многие государственные и общественные деятели, представители науки, культуры и духовенство.

Так, с достигнутыми результатами работы коллектив МГУ поздравил председатель Совета ректоров вузов Одесской области Сергей Степаненко:

В статусе негосударственного вуза есть свои преимущества: здесь можно реализовывать самые смелые творческие и научные идеи, то, что нельзя сделать в достаточно консервативной системе государственного высшего образования. И МГУ в должной мере пользуется этим преимуществом. Это единственный негосударственный вуз, который входит в состав Совета ректоров вузов Одесской области, что, безусловно, является признанием его заслуг за прошедшие 15 лет. И главное, что своей целью вуз ставит не получение прибыли, а внимание к учебному процессу, овладение студентами прочных знаний. Результат этих устремлений налицо: по многим показателям университет входит в число лучших высших учебных заведений страны.

От имени старейшего вуза – Одесской духовной семинарии, которая в следующем году будет отмечать свое 180-летие, самый молодой вуз Одессы поздравил ректор семинарии архимандрит Серафим и пожелал и дальше развиваться семимильными шагами, достигая своей главной цели – подготовки высококвалифицированных специалистов.

А настоятельница Свято-Архангела-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима выразила надежду, что выпускникам МГУ будет по плечу реализация задач и проблем государственного масштаба:

Сегодня я ощутила большой оптимизм, увидела наше будущее. Студенты Международного гуманитарного университета – это те люди, которые могут объединить Украину, это та молодежь, которая сможет изменить к лучшему нашу жизнь. Умный классик говорил, что бытие определяет сознание. А Сергей Кивалов и его сподвижники опровергли этот тезис. Сознание человека определяет его бытие. Умом и талантом можно преобразить этот мир. Побед вам на вашем поприще! Эти победы совершенно реальны.

Поздравили коллектив университета: председатель Одесской областной организации Союза юристов Украины Виталий Серафимов,

председатель Одесского областного совета мира Тамилла Афанасьева,

председатель Регионального отделения Союза журналистов Украины Юрий Работин.

Успех любого предприятия – дело коллективное и зависит от труда, настойчивости, целеустремленности каждого члена коллектива – будь то профессор, доцент, преподаватель, или рядовой сотрудник. И от студентов, которые только влились в этот коллектив.

Кстати, первый набор в 2003 году составил 100 студентов. Сейчас же в МГУ более 4000 учащихся. В этом году МГУ набрал рекордное количество студентов, в том числе, иностранных, число которых превысило тысячный рубеж (студенты из 48 стран мира!). Это ли не наглядный пример престижа молодого университета?!

Оглядываясь на пройденный путь, оценивая уже сделанное, нынешний ректор МГУ Анатолий Федорович Крыжановский предложил рассматривать первые пятнадцать лет деятельности вуза как красивую увертюру к большой симфонии и пожелал, чтобы каждый в этой симфонии исполнил прекрасную яркую партию.

Теплые пожелания, слова благодарности и поздравления на празднике звучали в адрес родного вуза.

Я хотела бы пожелать университету новых высот, прежде всего, в науке. Потому, что наука всегда была локомотивом образования. Хочу пожелать, чтобы проходило как можно больше научных всеукраинских и международных конференций. — заведующая кафедрой теории и истории государства и права Наталия Крестовская.

Я первый набор по специальности Международное право Международного гуманитарного университета, соответственно первый выпуск нашего университета. Поэтому для меня Международный гуманитарный университет – это жизнь, это мысль, это все. И мне хотелось бы пожелать университету не сбавлять взятый темп. Пожелать президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову энергии, которая у него есть, и которая движет наш университет. — директор Института права, экономики и международных отношений Константин Громовенко.

Университету хотелось бы пожелать многих лет жизни, развития, совершенствования. Всего самого лучшего. Я очень рад, что являюсь частью нашей большой университетской семьи. И в этот праздничный день хочу от всего сердца пожелать нам всем развития! — доцент кафедры теории и истории государства и права МГУ Денис Манько.

На празднике выступили лучшие творческие коллективы города и страны.

Также в рамках празднования юбилея, прошел ежегодный конкурс красоты Мисс МГУ-2017. 10 участниц боролись за главную корону. В этом году на сцену также вышли все победительницы конкурса, с момента его создания.

Вот уже 10 лет я принимаю участие в организации этого конкурса. Наш университет чтит традиции. Мы сплочены, крепки, дружны, это самый большой показатель хорошего коллектива, преподавателей, студентов. Мы из года в год проводим конкурс и очень гордимся нашими победительницами-красотками. — рассказала обладательница титула Мисс МГУ-2007 Дарья Фурфатова.

Да, студентки Международного гуманитарного университета умны, амбициозны, предприимчивы и энергичны. Но блещут девушки не только знаниями, но и красотой, пластикой и грацией.

А еще умеют замечательно петь и танцевать, что с успехом и продемонстрировали на сцене концерт-холла.

В программе конкурса также были выходы в вечерних платьях и общее дефиле.

Как же нелегко пришлось членам жюри конкурса, чтобы из десяти прекрасных девушек выбрать самую-самую. Потому номинаций было много и разных. Но корона все-таки одна.

А на воображаемый пьедестал под занавес конкурса поднялись три девушки.

Звание Мисс МГУ-2017 завоевала участница под номером 8, студентка факультета лингвистики и перевода - Дарья Щербакова. Это дебют девушки на конкурсах красоты.

Признаюсь, я не ожидала, но очень надеялась на победу. И поэтому я безумно рада, что так произошло. Я очень довольна и очень счастлива. Это мой первый конкурс красоты и такая удача. — поделилась своими впечатлениями Дарья.

Первой вице-мисс МГУ-2017 стала студентка Экономико-правового колледжа – Злата Казланжи.

Хочу сказать большое спасибо организаторам, которые помогают девочкам идти вперед благодаря таким конкурсам.

А титул второй вице-мисс МГУ-2017 – студентка университета из Турции Мануэль Селенский.

Всех конкурсанток ожидали приятные сюрпризы – девушки получили ценные подарки от спонсоров – это украшения от дизайнера Киры Кокс, сертификаты на приобретение дизайнерской одежды Look Book, Knitted People, сертификаты на фотосессии от Надежды Руденко, посещение салона красоты Ля боте. Мисс МГУ 2017 Дарья Щербакова стала обладательницей бриллиантового изделия и других ценных подарков.

Сегодня прошел конкурс, который произвел на меня яркое впечатление. Потому, как участницы, хоть их было 10 человек, но они были все очень яркие. И были очень хорошие, достойные номера, творческие номера, благодаря которым шоу получилось на очень хорошем уровне. — отметила генеральный директор Национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяна Савченко.

И долго еще сверкали вспышки фотокамер и телефонов, запечатлевающих эти прекрасные мгновения счастья и радости, летали по сцене блестящие конфетти, звучали музыкальные аккорды и царил дух молодости и веры во все хорошее.

Vivat, МГУ!