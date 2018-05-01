Праздник для воспитанников Детского дома №1 в преддверии Дня защиты детей

В преддверии Дня защиты детей студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» посетили Детский дом №1 на 16-й станции Большого Фонтана. В этом специализированном доме живут дети от первых месяцев рождения и до 4-х лет.

Студенты социально-правового факультета Юракадемии подготовили для воспитанников заведения яркую развлекательную программу и сладкие подарки.

Уже многие годы наш университет участвует в благотворительных акциях. Сегодня этот день не стал исключением. По инициативе студесовета Юракадемии и при поддержке президента университета Сергея Васильевича Кивалова мы организовали поездку в этот детский дом накануне дня защиты детей. Это мероприятие является наиболее важным среди наших социальных инициатив и деятельности студенческого совета, так как мы сегодня здесь увидели то, что дети требуют нашего внимания, заботы, материальной поддержки. Очень сложно их видеть такими беззащитными, без внимания, и, глядя на них, мы понимаем насколько важно ценить родительское тепло и то, что мы имеем, - говорит Юлия Шишацкая, глава студенческого совета Одесской Юракадемии.

Сейчас в детском доме проживают около 90 детей, среди которых дети с патологией центральной нервной системы, дети с ВИЧ-инфекцией, и с особыми потребностями.

Для студентов Юракадемии подобные визиты в данное учреждение уже стали традицией. Молодежь уверена, что в силах каждого подарить заботу и хорошее настроение детям.

Это непередаваемые эмоции. Считаю, что каждый человек должен в какой-то мере помогать этим деткам. Они незащищённые. Даже сегодня мы видели совсем маленьких, новорождённых, около месяца-двух. Они нуждаются в теплоте и заботе. Наш университет всячески способствует тому, чтобы у нас была возможность чаще навещать их и поддерживать , - поделился Сергей Косьяненко, студент Одесской Юракадемии.

Дети маленькие, мы с ними игрались. Провели им много интересных игр. Мы надеемся, что действительно подарили им радость, море улыбок, счастье. Таким детям необходимо уделять внимание. Мы очень рады, что сегодня провели с ними время, - говорит Татьяна Тампура, студентка Одесской Юракадемии.

Руководство детского дома признается – студенты Юракадемии здесь частые гости и их визитам здесь всегда очень рады.

Детей должны окружать обязательно светлые и яркие, молоды и солнечные люди, какими являются студенты Юридической академии. Они же всегда заряжают своим оптимизмом, они всегда самые красивые, самые лучшие. Поэтому эти люди могут дарить, конечно же, счастье. Столько у нас и улыбок, столько хлопот, столько визга, столько счастья, ну а что может быть прекрасней, когда твой ребёнок улыбается?! Это самое большое счастье! И им это удалось, сегодня все довольные, все счастливые, подарки, куча эмоций! Спасибо огромное!, - отмечает Валентина Карташова, главный врач Детского дома № 1.

Отметим, что студенты Одесской Юракадемии в течении многих лет посещают детские дома и интернаты для детей, лишенных родительской опеки. По случаю международного праздника Дня защиты детей они также поздравят воспитанников областного приюта для детей «Свитанок», Дома малютки при Черноморской исправительной женской колонии, Одесской специализированной общеобразовательной школы №87 первой и второй степени, Одесской школы интерната для детей с последствиями полиомиелита и церебрального паралича, а также других учреждений. Все это проходит в рамках комплексной программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями, разработанной народным депутатом Украины, президентом Одесской Юракадемии Сергеем Киваловым. Такая программа действует уже более десяти лет, в ней приняли участие тысячи детей.