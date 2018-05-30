Сергей Кивалов поздравил одесситов с Международным днём защиты детей!

В первый день лета в нашей стране отмечают Международный день защиты детей. Дата этого праздника выбрана неслучайно – 1 июня 1925 года в Женеве прошла первая международная конференция, в ходе которой обсуждались проблемы детей. Официальное же решение учредить Международный день защиты детей было принято в ноябре 1949 года конгрессом Международной демократической федерации женщин, и уже 1 июня 1950 года прошел первый День защиты детей. В Украине начало празднования было положено Указом Президента от 30 мая 1998 года «О дне защиты детей» и отмечается на государственном уровне уже в 20-й раз.

День защиты детей – это не только веселый и радостный праздник для самых маленьких жителей нашей страны, но и важное напоминание для всех нас об ответственности перед ними. Здоровые и успешные дети - это счастье для родителей и будущее для всей страны, залог её процветания! Именно поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы обеспечивать детей всем необходимым для их разностороннего и полноценного развития.

К сожалению, в нашей стране существует проблема – права детей нарушаются, растёт количество детей-сирот и детей лишённых родительской опеки. Уверен, что у всех должны быть в жизни одинаковые стартовые позиции, к этому необходимо стремиться на государственном уровне. Именно поэтому на протяжении многих лет мы оказываем посильную помощь детским домам и интернатам Одессы и Одесской области. Современная молодёжь поддерживает эти начинания – студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета регулярно приходят в гости к таким детям, организовывают различные концерты и праздники, стараются подарить им свою любовь и заботу.

Сегодня в Международный День защиты детей я искренне хочу поздравить всех маленьких жителей нашей страны, а также их родителей! Пусть Ваши дети растут здоровыми, успешными и жизнерадостными и не перестают радовать Вас своими улыбками! Давайте вместе делать всё возможное для того, чтобы у наших детей было счастливое и беззаботное детство!