Украинская морская партия Сергея Кивалова создает правовые механизмы для противодействия застройке побережья.
По словам специалистов, за последние годы площадь зеленых зон города сократилась почти вдвое. Еще в 2006 году в Одессе приняли Концепцию развития парков на территории города. В ее рамках решили пересчитать все сохранившиеся зеленые зоны, а также деревья, растущие в них. Работа была проделана немалая. Но границы парков так и не установили.
Однако точно известно, что если ранее Одесса превышала норму ко количеству зеленых насаждений, то сейчас мы до нее не дотягиваем.
Согласно Программе развития, сохранения и обновления зеленых насаждений, на инвентаризацию, содержание и развитие парковых зон нужно вложить денежные средства, в сумме сравнимые с годовым бюджетом нашего города.
Нужно сказать, что в реализации программы, пожалуй, никто не оказывает городской громаде такую помощь, как Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международныйгуманитарныйуниверситет.
Учащиеся колледжей, члены студенческих активов, и даже преподавательский состав во главе с Президентом университетовакадемиком Сергеем Киваловым регулярно проводят субботники по уборке, благоустройству и озеленению нашего города – в том числе и приморских склонов. Уже вывезены десятки тонн строительного и бытового мусора, на участке, где планировалась постройка 18-этажной высотки, посажены десятки тысяч деревьев и кустарников, благоустроена набережная и пляж в районе 8-й станций Большого Фонтана, а работа не останавливается. Ареал активности парламентария Сергея Кивалова – вся Украина, но наибольшее внимание уделяется Приморскому району, жители которого делегируют Сергея Васильевича выразителем своих интересов в Верховную Раду вот уже более двух десятков лет. Такое постоянство обусловлено тем, что деятельность членов депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете очевидна даже для политических оппонентов. А те, кому довелось обратиться к народному избраннику с просьбой, знают – он поможет всегда!
Так, недавнов Украинскую морскую партию Сергея Кивалова обратились жильцы недавно построенных домов, расположенных вблизи парка «Юность» на 8-й станции Большого Фонтана. Активистов тревожило то, что территория парка не благоустраивается должным образом, места для прогулок с детьми и занятий спортом не оборудованы, да вдобавок тут и там возникают все новые «малые архитектурные формы». Которые, к тому же, впоследствии грозят стать даже очень большими. Мы все свидетели этих процессов: сначала появляется новый торговый павильон, затем вокруг него образуется открытая площадка, которая вскоре обносится забором. А там, глядишь, «хозяин» территории изменяет ее целевое назначение – втихомолку «протягивает» разрешение на постройку малоэтажного жилого дома, который потом волшебным образом становится многосекционной высоткой.
На данное обращение сразу же отреагировали и как результат: в парке завершается строительство смотровой площадки, обустроено футбольное поле, обнесенное надежным антивандальным ограждением и оборудованное антитравматичным покрытием и необходимым инвентарем, а вокруг высажены деревья.
- говорит народный депутат Украины, Президент Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.
Благоустройство территории, как всегда, проходит в точном соответствии с планами «Горзелентреста».
- говорит мастер Киевского участка «Горзелентреста» Надежда Антоновна.
В этот раз высаживали лиственные деревья, которые красиво цветут и распространяют вокруг прекрасный аромат. Среди саженцев - 15 акаций, 10 катальп и альбиции - хорошо адаптированные к нашим погодным условиям породы деревьев с красивой кроной, которые легко приживаются.
Конечно, за деревцами нужно ухаживать и в дальнейшем, во-первых, поливать, следить, чтобы ветром не вырвало деревце из грунта. Ведь не секрет, что в озеленении – как в медицине, уход так же важен, как сама операция. Но самое главное – защищать то, что сделано для людей – от самих… людей. Причем, угрозу дереву несут не только некоторые любители собак, пафосно не уважающие никого, кроме себя и своих питомцев. Есть угрозы и посерьезнее – застройщики! Эта проблема требует комплексного подхода. Во-первых, каждое новое дерево будет поставлено на баланс. Тогда его невозможно будет вырубить без согласования с инстанциями.
Второе и самое главное – парк нельзя передавать в частные руки! Только таким образом можно лишить «загребущих» застройщиков правовых оснований для посягательств на собственность горожан.
И этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию городского совета с подачи депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова.
- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.
- говорит депутат Одесского городского совета от Украинской морской партии Сергея Кивалова Андрей Неугодников.
- рассказывает Дмитрий Демчук, глава общественной организации «Инициатива горожан».
- говорит Виталий Судак, тренер детско-юношеского футбольного клуба «Олимп» Сергея Кивалова.
Таким образом, вместо очередного кафе, ресторана или казино усилиями народного депутата Сергея Кивалова в нашем городе создаются условия для массового спорта.