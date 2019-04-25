Украинская морская партия Сергея Кивалова создает правовые механизмы для противодействия застройке побережья.

По словам специалистов, за последние годы площадь зеленых зон города сократилась почти вдвое. Еще в 2006 году в Одессе приняли Концепцию развития парков на территории города. В ее рамках решили пересчитать все сохранившиеся зеленые зоны, а также деревья, растущие в них. Работа была проделана немалая. Но границы парков так и не установили.

Однако точно известно, что если ранее Одесса превышала норму ко количеству зеленых насаждений, то сейчас мы до нее не дотягиваем.

Согласно Программе развития, сохранения и обновления зеленых насаждений, на инвентаризацию, содержание и развитие парковых зон нужно вложить денежные средства, в сумме сравнимые с годовым бюджетом нашего города.

Нужно сказать, что в реализации программы, пожалуй, никто не оказывает городской громаде такую помощь, как Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международныйгуманитарныйуниверситет.

Учащиеся колледжей, члены студенческих активов, и даже преподавательский состав во главе с Президентом университетовакадемиком Сергеем Киваловым регулярно проводят субботники по уборке, благоустройству и озеленению нашего города – в том числе и приморских склонов. Уже вывезены десятки тонн строительного и бытового мусора, на участке, где планировалась постройка 18-этажной высотки, посажены десятки тысяч деревьев и кустарников, благоустроена набережная и пляж в районе 8-й станций Большого Фонтана, а работа не останавливается. Ареал активности парламентария Сергея Кивалова – вся Украина, но наибольшее внимание уделяется Приморскому району, жители которого делегируют Сергея Васильевича выразителем своих интересов в Верховную Раду вот уже более двух десятков лет. Такое постоянство обусловлено тем, что деятельность членов депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете очевидна даже для политических оппонентов. А те, кому довелось обратиться к народному избраннику с просьбой, знают – он поможет всегда!

Так, недавнов Украинскую морскую партию Сергея Кивалова обратились жильцы недавно построенных домов, расположенных вблизи парка «Юность» на 8-й станции Большого Фонтана. Активистов тревожило то, что территория парка не благоустраивается должным образом, места для прогулок с детьми и занятий спортом не оборудованы, да вдобавок тут и там возникают все новые «малые архитектурные формы». Которые, к тому же, впоследствии грозят стать даже очень большими. Мы все свидетели этих процессов: сначала появляется новый торговый павильон, затем вокруг него образуется открытая площадка, которая вскоре обносится забором. А там, глядишь, «хозяин» территории изменяет ее целевое назначение – втихомолку «протягивает» разрешение на постройку малоэтажного жилого дома, который потом волшебным образом становится многосекционной высоткой.

На данное обращение сразу же отреагировали и как результат: в парке завершается строительство смотровой площадки, обустроено футбольное поле, обнесенное надежным антивандальным ограждением и оборудованное антитравматичным покрытием и необходимым инвентарем, а вокруг высажены деревья.

Выходить весной на субботники уже стало хорошей традицией для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Тем более, что здесь рядом расположено общежитие, где проживают наши учащиеся и они с большой радостью сегодня приняли участие в данном мероприятии. Благодаря общим усилиям нам с одесситами удается преображать этот район однозначно в лучшую сторону, здесь очень красиво и уютно.

- говорит народный депутат Украины, Президент Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Благоустройство территории, как всегда, проходит в точном соответствии с планами «Горзелентреста».

Со студентами Одесской Юракадемии мы знакомы давно. Эти ребята участвуют в субботниках по высадке деревьев не один год. Очень дружные, работящие, и видно, что талантливые молодые люди. Говорят, что талантливый человек – талантлив во всем. Вот и эти ребята такие же, даже и в профессии озеленителя они знают толк. Они умеют правильно выкопать лунку, знают, как правильно высадить дерево, правильно засыпать его, даже как подрезать – спрашивают, я им показываю. Видно, что молодцы. Дай Бог, чтоб они хорошо учились и продолжали озеленять наш город.

- говорит мастер Киевского участка «Горзелентреста» Надежда Антоновна.

В этот раз высаживали лиственные деревья, которые красиво цветут и распространяют вокруг прекрасный аромат. Среди саженцев - 15 акаций, 10 катальп и альбиции - хорошо адаптированные к нашим погодным условиям породы деревьев с красивой кроной, которые легко приживаются.

Конечно, за деревцами нужно ухаживать и в дальнейшем, во-первых, поливать, следить, чтобы ветром не вырвало деревце из грунта. Ведь не секрет, что в озеленении – как в медицине, уход так же важен, как сама операция. Но самое главное – защищать то, что сделано для людей – от самих… людей. Причем, угрозу дереву несут не только некоторые любители собак, пафосно не уважающие никого, кроме себя и своих питомцев. Есть угрозы и посерьезнее – застройщики! Эта проблема требует комплексного подхода. Во-первых, каждое новое дерево будет поставлено на баланс. Тогда его невозможно будет вырубить без согласования с инстанциями.

Второе и самое главное – парк нельзя передавать в частные руки! Только таким образом можно лишить «загребущих» застройщиков правовых оснований для посягательств на собственность горожан.

И этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию городского совета с подачи депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова.

То, что мы делаем сегодня в парке «Юность» - высаживаем деревья, строим спортивные площадки – это на многие-многие годы. Мы таким образом создаем механизм невозможности застройки парковых зон и побережья. Сегодняшние саженцы через четыре-пять лет превратятся в цветущие деревья с роскошными кронами, а футбольное поле и детские площадки мы поставим на баланс ОСМД – тогда никто не сможет его отобрать, а жильцы дома будут следить здесь за порядком, как у себя дома, зная, что эта территория – зона их ответственности. А в отношении стадиона могу сказать: спортивных площадок много не бывает. Когда ребенок приходит со школы, ему нужно не сидеть часами у компьютера, а иметь возможность вблизи дома безопасно заняться активными спортивными играми. Для этой же цели мы предоставили в общественное пользование спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, расположенный здесь неподалеку. И эффективную отдачу от этих мер мы получим уже через короткое время. Здоровье людей – стратегическая задача любого общества. И мы ставим цель – воспитать здоровое поколение молодых людей, здоровую нацию.

- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Такие проекты, связанные со спортом в Одесской Юракадемии - не новшество. Студенты всегда поддерживают спортивные начинания, которые есть в нашем вузе. В первую очередь, они ориентируются на Президента университета Сергея ВасильевичаКивалова, потому что детские площадки, футбольные поля, баскетбольные поля, спортсекции - это прерогатива Одесской юридической академии и мы делаем все для того, чтобы таких площадок было намного больше.

- говорит депутат Одесского городского совета от Украинской морской партии Сергея Кивалова Андрей Неугодников.

Мы, жители близлежащих домов, объединились в общественную организацию, которая называется «Инициатива горожан», только с одной целью – навести порядок в парке, в котором мы гуляем с детьми: восстановить освещение, убрать мусор, покрасить бордюры, установить лавочки. Многое мы постарались сделать своими силами, в том числе, инициировали реконструкцию футбольного поля и смотровой площадки в рамках общественного бюджета, откуда мы получили средства. Но самое главное, что интересовало местных жителей, и то, что мы не можем сделать своими силами – это добиться того, чтобы установить границы парка, и предотвратить любое строительство в парковой зоне, чтобы это поле не стало частным и не было передано никому в аренду. Сегодня Сергей Васильевич Кивалов лично пообещал нам свою помощь в решении вопроса на ближайшей сессии горсовета.

- рассказывает Дмитрий Демчук, глава общественной организации «Инициатива горожан».

Раньше это была просто поляна с колдобинами, на которой были установлены самодельные штанги - комичные имитации футбольных «ворот», - говорит житель микрорайона Александр. – Стоило ребенку несколько минут побегать – он уже и перепачкался, и пыли наглотался. Теперь же все стало – просто супер! Я и сам люблю погонять мяч с друзьями, и сына к спорту приучаю. Благодаря нашему народному избраннику мы теперь имеем прекрасные условия для полноценных занятий спортом.

Играть в футбол в таких условиях – это можно только мечтать. Футбол – наиболее массовый вид спорта, он воспитывает у мальчишек настоящие боевые качества. Свежий морской воздух, футбольное поле рядом с домом, превосходное покрытие, когда можно безопасно упасть, покатиться – мальчишки в восторге. А зимой мы занимаемся в крытом спорткомплексе Международного гуманитарного университета. Надо отдать должное Сергею Васильевичу – он создал нам прекрасные условия для занятий.

- говорит Виталий Судак, тренер детско-юношеского футбольного клуба «Олимп» Сергея Кивалова.

Таким образом, вместо очередного кафе, ресторана или казино усилиями народного депутата Сергея Кивалова в нашем городе создаются условия для массового спорта.