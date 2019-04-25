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  • Дата: Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

Украинская морская партия Сергея Кивалова создает правовые механизмы для противодействия застройке побережья.

 По словам специалистов, за последние годы площадь зеленых зон города сократилась почти вдвое. Еще в 2006 году в Одессе приняли Концепцию развития парков на территории города. В ее рамках решили пересчитать все сохранившиеся зеленые зоны, а также деревья, растущие в них. Работа была проделана немалая. Но границы парков так и не установили.

Однако точно известно, что  если ранее Одесса превышала норму ко количеству зеленых насаждений, то сейчас мы до нее не дотягиваем.

Согласно Программе развития, сохранения и обновления зеленых насаждений, на инвентаризацию, содержание и развитие парковых зон нужно вложить денежные средства, в сумме сравнимые с годовым бюджетом нашего города.

Нужно сказать, что в реализации программы, пожалуй, никто не оказывает городской громаде такую помощь, как Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международныйгуманитарныйуниверситет.

Учащиеся колледжей, члены студенческих активов, и даже преподавательский состав во главе с Президентом университетовакадемиком Сергеем Киваловым регулярно проводят субботники по уборке, благоустройству и озеленению нашего города – в том числе и приморских склонов. Уже вывезены десятки тонн строительного и бытового мусора, на участке, где планировалась постройка 18-этажной высотки,  посажены десятки тысяч деревьев и кустарников, благоустроена набережная и пляж в районе 8-й станций Большого Фонтана, а работа не останавливается. Ареал активности парламентария Сергея Кивалова – вся Украина, но наибольшее внимание уделяется Приморскому району, жители которого делегируют Сергея Васильевича выразителем своих интересов  в Верховную Раду  вот уже более двух десятков лет. Такое постоянство обусловлено тем, что деятельность членов депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете очевидна даже для политических оппонентов. А те, кому довелось обратиться к народному избраннику с просьбой, знают – он поможет всегда!

Так, недавнов Украинскую морскую партию Сергея Кивалова обратились жильцы недавно построенных домов, расположенных вблизи парка «Юность» на 8-й станции Большого Фонтана. Активистов тревожило то, что территория парка не благоустраивается должным образом, места для прогулок с детьми и занятий спортом не оборудованы, да вдобавок  тут и там возникают все новые «малые архитектурные формы». Которые, к тому же,  впоследствии грозят стать даже очень большими. Мы все свидетели этих процессов: сначала появляется новый торговый павильон, затем вокруг него образуется открытая площадка, которая вскоре обносится забором. А там, глядишь, «хозяин» территории изменяет ее целевое назначение – втихомолку «протягивает» разрешение на постройку малоэтажного жилого дома, который потом волшебным образом становится многосекционной высоткой.

На данное обращение сразу же отреагировали и как результат: в парке завершается строительство смотровой площадки, обустроено футбольное поле, обнесенное надежным антивандальным ограждением и оборудованное антитравматичным покрытием и необходимым инвентарем, а вокруг высажены деревья.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Выходить весной на субботники уже стало хорошей традицией для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Тем более, что здесь рядом расположено общежитие, где проживают наши учащиеся и они с большой радостью сегодня приняли участие в данном мероприятии. Благодаря общим усилиям нам с одесситами удается преображать этот район однозначно в лучшую сторону, здесь очень красиво и уютно.

- говорит народный депутат Украины, Президент Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Благоустройство территории, как всегда, проходит в точном соответствии с планами «Горзелентреста».

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Со студентами Одесской Юракадемии мы знакомы давно. Эти ребята участвуют в субботниках по высадке деревьев не один год.  Очень дружные, работящие, и видно, что талантливые молодые люди. Говорят, что талантливый человек – талантлив во всем.  Вот и эти ребята такие же, даже и в профессии озеленителя они знают толк.  Они умеют правильно выкопать лунку, знают, как правильно высадить дерево, правильно засыпать его, даже как подрезать – спрашивают, я им показываю. Видно, что молодцы. Дай Бог, чтоб они хорошо учились и продолжали озеленять наш город.

- говорит мастер Киевского участка «Горзелентреста» Надежда Антоновна.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

В этот раз высаживали лиственные деревья, которые красиво цветут и распространяют вокруг прекрасный аромат.  Среди саженцев - 15 акаций, 10 катальп и альбиции - хорошо адаптированные к нашим погодным условиям породы деревьев с красивой кроной, которые легко приживаются.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Конечно, за деревцами нужно ухаживать и в дальнейшем, во-первых, поливать, следить, чтобы ветром не вырвало деревце из грунта. Ведь не секрет, что в озеленении – как в медицине, уход так же важен, как сама операция. Но самое главное – защищать  то, что сделано для людей – от самих… людей. Причем, угрозу дереву несут не только некоторые любители собак, пафосно не уважающие никого, кроме себя и своих питомцев. Есть угрозы и посерьезнее – застройщики! Эта проблема требует комплексного подхода. Во-первых, каждое новое дерево будет поставлено на баланс. Тогда его невозможно будет вырубить без согласования с инстанциями.

Второе и самое главное – парк нельзя передавать в частные руки! Только таким образом можно лишить «загребущих» застройщиков правовых оснований для посягательств на собственность горожан.

И этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию городского совета с подачи депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

То, что мы делаем сегодня в парке «Юность» - высаживаем деревья, строим спортивные площадки – это на многие-многие годы. Мы таким образом создаем механизм невозможности застройки парковых зон и побережья. Сегодняшние саженцы через четыре-пять лет превратятся в цветущие деревья с роскошными кронами, а футбольное поле и детские площадки мы поставим на баланс ОСМД – тогда никто не сможет его отобрать, а жильцы дома будут следить здесь за порядком, как у себя дома, зная, что эта территория – зона их ответственности. А в отношении стадиона могу сказать: спортивных площадок много не бывает. Когда ребенок приходит со школы, ему нужно не сидеть часами у компьютера, а иметь возможность вблизи дома безопасно заняться активными спортивными играми. Для этой же цели мы предоставили в общественное пользование спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, расположенный здесь неподалеку. И эффективную отдачу от этих мер мы получим уже через короткое время. Здоровье людей – стратегическая задача любого общества. И мы ставим цель – воспитать здоровое поколение молодых людей, здоровую нацию.

- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Такие проекты, связанные со спортом в Одесской Юракадемии - не новшество. Студенты всегда поддерживают спортивные начинания, которые есть в нашем вузе. В первую очередь, они ориентируются на Президента университета Сергея ВасильевичаКивалова, потому что детские площадки, футбольные поля, баскетбольные поля, спортсекции - это прерогатива Одесской юридической академии и мы делаем все для того, чтобы таких площадок было намного больше.

- говорит депутат Одесского городского совета от Украинской морской партии Сергея Кивалова Андрей Неугодников.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Мы, жители близлежащих домов, объединились в общественную организацию, которая называется «Инициатива горожан», только с одной целью – навести порядок в парке, в котором мы гуляем с детьми: восстановить освещение, убрать мусор, покрасить бордюры, установить лавочки. Многое мы постарались сделать своими силами, в том числе, инициировали реконструкцию футбольного поля и смотровой площадки в рамках общественного бюджета, откуда мы получили средства. Но самое главное, что интересовало местных жителей, и то, что мы не можем сделать своими силами – это добиться того, чтобы установить границы парка, и предотвратить любое строительство в парковой зоне, чтобы это поле не стало частным и не было передано никому в аренду. Сегодня Сергей Васильевич Кивалов лично пообещал нам свою помощь в решении вопроса на ближайшей сессии горсовета.

- рассказывает Дмитрий Демчук, глава общественной организации «Инициатива горожан».

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Раньше это была просто поляна с колдобинами, на которой были установлены самодельные штанги - комичные имитации футбольных «ворот», - говорит житель микрорайона Александр. – Стоило ребенку несколько минут побегать – он уже и перепачкался, и пыли наглотался. Теперь же все стало – просто супер! Я и сам люблю погонять мяч с друзьями, и сына к спорту приучаю. Благодаря нашему народному избраннику мы теперь имеем прекрасные условия для полноценных занятий спортом.

 

В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле

 

Играть в футбол в таких условиях – это можно только мечтать. Футбол – наиболее массовый вид спорта, он воспитывает у мальчишек настоящие боевые качества.   Свежий морской воздух, футбольное поле рядом с домом, превосходное покрытие, когда  можно безопасно упасть, покатиться – мальчишки в восторге. А зимой мы занимаемся в крытом спорткомплексе Международного гуманитарного университета. Надо отдать должное Сергею Васильевичу – он создал нам прекрасные условия для занятий.

- говорит Виталий Судак, тренер детско-юношеского футбольного клуба «Олимп» Сергея Кивалова.

Таким образом, вместо очередного кафе, ресторана или казино усилиями народного депутата Сергея Кивалова в нашем городе создаются условия для массового спорта.

Галерея

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В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
В одесском парке «Юность» открыли новое футбольное поле
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