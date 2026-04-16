Кейс Ліберових: що відомо про скандальні фото з Херсона та обурення в медіа

Фотографів Костянтина і Владу Ліберових звинуватили у неетичності під час зйомки евакуації тіл загиблих у Херсоні. Також фотографів запідозрили у тому, що вони працювали без обов’язкового супроводу пресофіцера.

"Враховуючи, що понад половина Херсона нині перебуває у червоній зоні, самостійне переміщення там журналістів заборонене. Я з Ліберовими не працював. Контактів з ними не було, вони не зверталися ані по допомогу, ані по супровід. Наскільки я знаю коментарі морської піхоти, вони супроводом теж не займалися. Тому переміщення Ліберових по Херсону здійснювалося без супроводу пресофіцера", – заявив у коментарі "Детектору медіа" офіцер Сил оборони у Херсоні Руслан Михайлевський.

Оновлено: Згодом Костянтин Ліберов спростував інформацію про роботу в "червоній зоні" без дозволу і супроводу. Коментар фотографа ми опублікували окремо.

Що сталося?

7 і 8 квітня Костянтин і Влада Ліберови опублікували серію фото з Херсона, куди їздили з волонтерами, які вивозять тіла загиблих.

На знімках, оприлюднених Ліберовими у соцмережах і на платформі GettyImages, зображено наслідки обстрілів та тіла загиблих людей. Кілька кадрів були зроблені у квартирі літньої жінки, яка втратила сина і чекала, поки заберуть його тіло.

На фото видно матір та ще одну жінку, яка, судячи з міміки й пози, обурена зйомкою. Цей знімок розмістили на платформі з фото Getty Іmages.

Згодом працівниця комунального підприємства "Парки Херсона" Ольга Чернишова заявила, що на фото – вона, і Ліберови таки знімали її і матір загиблого херсонця без дозволу.

"Сьогодні я опинилася на місці, де ще дві години тому був страшний приліт. Мені сказали: "Там, у квартирі, меrтве тіло чоловіка, а поруч – мама, яка вже дуже довго чекає, щоб його забрали". Я пішла туди не думаючи (...)

Ми просто чекали допомоги, щоб винести тіло з квартири, чекали бодай на краплю співчуття. Але через десять хвилин двері відчиняються, і замість допомоги – камери. Об'єктиви, наставлені прямо в квартиру. Вони прийшли зняти "кіно", зафіксувати смерть і горе матері", – писала жінка.

За її словами, фотографи супроводжували блогера Андрія Петухова (Боксера), який забирає тіла людей з небезпечних зон і знімає це для соцмереж.

"Апогей настав, коли приїхали забирати тіло. Ціла команда... з власним оператором. Уявіть, зараз у багатьох волонтерів є окремі оператори для "кращої картинки".

Ми тримаємо цю жінку під руки, вона оре ім'я сина, а вони знімають. Не тіло – нас. Нас у квартирі, де кожен сантиметр просякнутий болем. Ми просимо, благаємо, молимо: "Не знімайте!". А у відповідь: "Нам треба показати відео"", – каже Чернишова.

Багатьох журналістів обурило фотографування матері загиблого попри те, що вона просила припинити зйомку. Ольга Чернишова, яка потрапила на фото, також обурилася продажем світлин.

"Мене зараз продають як річ. Ми лише товар, на який затято шукають покупця. Продають те фото, на якому я тримаю жінку, плачу і кричу, щоб не фотографували", – написала вона у Facebook.

Втім, Костянтин Ліберов заперечує продаж фото. За словами фотографа, він віддає знімки новинному бюро Getty та отримує фіксовану плату за репортаж і 0% роялті.

"Ми працюємо як фрілансери новинного бюро Getty Іmages, в конкретному випадку – виконували assignment агенції з фіксованою платою за репортаж. Сам спосіб роботи та завантаження матеріалів мною на Getty не має нічого спільного з роботою стоків, і проходить сувору "фільтрацію" редакторів агенції", – пояснив він.

Також Влада Ліберова у коментарі "ДМ" заявила, що не чула заборон на зйомку "від поліції чи від будь-якої особи на місці, яка мала б право цю заборону озвучити".

Натомість фотографка стверджує, що у квартирі була волонтерка, яка поводилася агресивно і нібито лише погіршувала емоційний стан матері.

Блогер Андрій Петухов у відповідь на критику також заявив, що "нікого не хоче образити", а просто допомагає у своєму місті. Людям, які його критикують, чоловік порадив "зайняти його вакансію".

Окрім знімків загиблих та їхніх родичів, багатьох херсонців обурили й світлини самого міста. На деяких із них видно інфраструктурні об'єкти, зокрема будівлю херсонського вокзалу та вагони на коліях.

Військовий Руслан Михайлевський розповів, що фотографи не отримували дозволу на публікацію фото об'єктів критичної інфраструктури, хоча, за його словами, як досвідчені репортери вони мали знати ці правила.

За словами Михайлевського, відео з місця події було оприлюднене ще до завершення роботи екстрених служб, у проміжку близько 20-30 хвилин після удару. Це могло створити ризик повторних обстрілів через можливість ідентифікувати локацію.

Окрім цього, він стверджує, що в опублікованих матеріалах була перекручена інформація про обставини загибелі людей. Зокрема, на відео чоловік плакав над тілом матері, однак в описі зазначалося, що вона загинула на його очах, що не відповідає дійсності.

Згодом Ліберов у коментарі "УП. Життя" повідомив, що не знімав цього відео. "Ми не є авторами цього відео, як і підпису до нього. Ми взагалі не були присутні, коли відбувалась ця сцена з відео, про яке він говорить", – стверджує фотограф.

Які можуть бути наслідки для авторів фото

У Силах оборони зазначають, що стандартною практикою є погодження матеріалів перед публікацією. Зокрема, іноземні медіа, які працюють у зоні бойових дій, надсилають свої сюжети на узгодження до виходу.

Михайлевський припустив, що у разі порушень можливі наслідки – від відмови в подальшому доступі до роботи в регіоні до позбавлення акредитації.

Водночас він не виключив, що фотографи могли мати окремий дозвіл, однак публічно про це не розповідали.

Нагадаємо, раніше схожа дискусія виникала довкола фотографій після обстрілу Києва 24 квітня 2025 року. Тоді фотокореспондента Євгена Малолєтку розкритикували за оприлюднення фото оголеного чоловіка, а Ліберових – за фото жінки з закривавленою оголеною груддю. Згодом пара видалила знімок із соцмереж.

