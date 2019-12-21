Новогодний утренник в Международном гуманитарном университете: праздник посетили дети из Кодымы

Новогодний утренник в стенах Международного гуманитарного университета – уже традиционный праздник, хотя ребятишки, приглашенные на него, еще не доросли до гордого звания «студенты».
На встречу с новогодней сказкой и ее главными волшебниками здесь собираются дети преподавателей и сотрудников университета.
Самым старшим – 14 лет. Самым маленьким близнецам – по полтора года. Но время летит быстро. Не успеешь оглянуться, дети вырастут, окончат школу, определятся с будущей профессией и сделают выбор в пользу одного из ведущих вузов города и страны – Международного гуманитарного университета.
И традиционно на встречу с новогодней сказкой приходят и гости. Международный гуманитарный университет опекает ребятишек из самого северного района Одесской области – Кодымы. Расстояние в 300 километров легко преодолимо, когда в Одессе ждут друзья.
Сундучки с подарками детям вручал президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов:
Утренники для детей организует Профсоюзный комитет вуза.
В этот раз около семидесяти детей сотрудников МГУ стали участниками новогоднего представления, организованного в Международном гуманитарном университете.
Елена Колесниченко – преподаватель Экономико-правового колледжа МГУ– в родных стенах вуза находилась не как педагог, а просто как мама:
Более 10 лет назад студенты Международного гуманитарного университета впервые перешагнули порог Кодымского детского центра социально-психологической реабилитации «Буслик». Его воспитанники – дети и подростки, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, лишенные родительской опеки, дети-сироты или таковыми являющиеся при живых родителях.
Сейчас в этом детском приюте временно пребывают, восстанавливаясь после психологических травм, полученных в семьях, тридцать три ребенка от трех до восемнадцати лет из пяти районов Одесской области – Котовского, Балтского, Красноокнянского, Савранского и Кодымского. За время проживания в приюте определяется дальнейший статус ребят: их усыновляют, устраивают в приемные семьи, семьи опекунов, либо берут на полное государственное обеспечение в детские дома-интернаты.
Девятикласснице Алине Ротар – четырнадцать лет. Она тоже приехала в Одессу по приглашению Международного гуманитарного университета.
Да было, чему порадоваться. Вслед за традиционными хороводами и песнями у елки, наступило время игр и конкурсов с аниматорами. А потом на глазах у ребят настоящий кулинарный волшебник делал ароматные карамельки, чтобы каждый мог ими полакомиться. У этих детей из Кодымы начало жизни оказалось не легким и не безоблачным. Но в этот день их глаза светились счастьем. Хочется верить, что в будущем у них все сложится отлично, что исполнятся все их мечты.