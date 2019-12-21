Новогодний утренник в Международном гуманитарном университете: праздник посетили дети из Кодымы

Новогодний утренник в стенах Международного гуманитарного университета – уже традиционный праздник, хотя ребятишки, приглашенные на него, еще не доросли до гордого звания «студенты».

На встречу с новогодней сказкой и ее главными волшебниками здесь собираются дети преподавателей и сотрудников университета.

Самым старшим – 14 лет. Самым маленьким близнецам – по полтора года. Но время летит быстро. Не успеешь оглянуться, дети вырастут, окончат школу, определятся с будущей профессией и сделают выбор в пользу одного из ведущих вузов города и страны – Международного гуманитарного университета.

И традиционно на встречу с новогодней сказкой приходят и гости. Международный гуманитарный университет опекает ребятишек из самого северного района Одесской области – Кодымы. Расстояние в 300 километров легко преодолимо, когда в Одессе ждут друзья.

Сундучки с подарками детям вручал президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов:

У новогодней елки вместе с детьми наших преподавателей и сотрудников веселятся наши гости, наши добрые друзья, которых мы встречаем особенно радушно. Это воспитанники Кодымского центра социально-психологической реабилитации детей «Буслик». В жизни, увы, не всегда все бывает, как хочется, – благополучно и радостно. Так случилось, что этим ребятам родители не могут сделать подарки под Новый год. Но эти дети тоже заслуживают внимания и уважения, хотят радоваться и верят в сказку.

Мы взяли над ними шефство и стараемся, чтобы этот день им запомнился как один из самых ярких в году. Это особые дети, и им нужно особое внимание. А наши студенты и преподаватели делают это с любовью. Это хороший образец воспитательной работы – быть милосердным и чувствовать боль другого человека. От всего сердца хочу пожелать, чтобы все наши дети, без исключения, были здоровы, счастливы, успешны и, главное, любимы.

Утренники для детей организует Профсоюзный комитет вуза.

В этот раз около семидесяти детей сотрудников МГУ стали участниками новогоднего представления, организованного в Международном гуманитарном университете.

Елена Колесниченко – преподаватель Экономико-правового колледжа МГУ– в родных стенах вуза находилась не как педагог, а просто как мама:

Такие праздники позволяют нашим детям встречаться и общаться в такой сказочной атмосфере. Это новые друзья, новые положительные впечатления, которые надолго сохраняются.

Более 10 лет назад студенты Международного гуманитарного университета впервые перешагнули порог Кодымского детского центра социально-психологической реабилитации «Буслик». Его воспитанники – дети и подростки, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, лишенные родительской опеки, дети-сироты или таковыми являющиеся при живых родителях.

Сейчас в этом детском приюте временно пребывают, восстанавливаясь после психологических травм, полученных в семьях, тридцать три ребенка от трех до восемнадцати лет из пяти районов Одесской области – Котовского, Балтского, Красноокнянского, Савранского и Кодымского. За время проживания в приюте определяется дальнейший статус ребят: их усыновляют, устраивают в приемные семьи, семьи опекунов, либо берут на полное государственное обеспечение в детские дома-интернаты.

Девятикласснице Алине Ротар – четырнадцать лет. Она тоже приехала в Одессу по приглашению Международного гуманитарного университета.

Я здесь в первый раз. Но ребята из Кодымского центра приезжают сюда регулярно, не только под Новый год, но и в День защиты детей, в другие праздники. Я много слышала, как здесь хорошо принимают, какая тут добрая атмосфера, как подарки здесь дарят. Детям здесь очень нравится. У нас сегодня был очень ранний подъем, ведь дорога занимает пять часов. Но нас тут накормили завтраком. Теперь все веселятся. Потом нас повезут на экскурсию, покажут город.

Как правило, наш Центр «Буслик» переполнен, — рассказала воспитатель Центра Светлана Балановская. — К сожалению, детей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, без родительской опеки, много. Мы стараемся, чтобы они не чувствовали себя обездоленными, на время заменяем им родителей. Сюда, в Международный гуманитарный университет, мы приезжаем по приглашению Сергея Васильевича Кивалова. Для детей сам факт поездки очень важен, для них это настоящее путешествие. И сегодня мы просто счастливы.

Да было, чему порадоваться. Вслед за традиционными хороводами и песнями у елки, наступило время игр и конкурсов с аниматорами. А потом на глазах у ребят настоящий кулинарный волшебник делал ароматные карамельки, чтобы каждый мог ими полакомиться. У этих детей из Кодымы начало жизни оказалось не легким и не безоблачным. Но в этот день их глаза светились счастьем. Хочется верить, что в будущем у них все сложится отлично, что исполнятся все их мечты.