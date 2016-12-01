Посол США участвовала в национализации Привата

Разговор Игоря Коломойского с послом США Мари Йованович имела решающее значение в принятии решения о национализации ПриватБанка.

Перед тем как окончательно было принято решение о национализации финучреждения, у бывшего совладельца банка Игоря Коломойского состоялся разговор с послом США Мари Йованович.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники. По словам источника, этот разговор был весьма непростым и стала "точкой невозврата" в истории с переходом Приватбанка из частной собственности в государственную.

Конфиденциальное соглашение между Минфином и НБУ с одной стороны и Коломойским и Боголюбовым - с другой, предусматривает обязательства экс-владельцев в течение полугода обеспечить многочисленные кредиты реальными залогами.