Опять стрельба в центре города

В Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из ночных развлекательных заведений, расположенном на территории Приморского района города Одессы, была стрельба.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники Приморского отдела полиции, установившие, что во время конфликта, произошедшего между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил одному из пострадавших в грудную клетку.

Мужчина был немедленно задержан. Им оказался 30-летний местный житель. В дальнейшем правонарушителя для выяснения обстоятельств происшествия доставили в Приморский отдел полиции.

Пострадавшие,двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, были немедленно госпитализированы. Одному из пострадавших диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а другому-закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.