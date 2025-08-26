Всеукраинская Аграрная Рада обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений.

Об этом говорится в сообщении ВАР.

"Ситуация на рынке минеральных удобрений только ухудшается из-за их дефицита, который уже в ближайшее время может привести к резкому снижению урожайности", - предупреждает совет.





"Ключевым фактором этого является запрет ввоза в Украину через морские порты не только аммиачной селитры марки А, которая действительно является взрывоопасным веществом, но и других азотных удобрений, которые являются полностью взрывобезопасными", - говорится в письме.

Сейчас аграрии вносят удобрения, и без этого невозможно обеспечить будущий урожай. Если срочно не решить упомянутую проблему, в следующем году страна столкнется с сокращением урожайности ключевых культур на 30% и, как следствие, - с продовольственным кризисом", предупреждает ВАР.

Аграрии призывают немедленно вернуться к рассмотрению этого вопроса и обеспечить разблокирование импорта через морские порты Украины хотя бы таких основных минеральных удобрений: КАС, сульфат аммония, карбамид, хлористый калий, суперфосфат, NPK 10-26-26, 8-20-30, 18-18-18, 20-20-20.

Источник