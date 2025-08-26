В Великобритании разгорелся скандал после того, как издание The Guardian опубликовало расследование о нецелевом использовании средств, выделенных на поддержку украинских беженцев. Значительная часть бюджета была потрачена не на помощь украинцам, а на зарплаты чиновников. При этом выделенные деньги до сих пор лежат на банковских счетах вместо того, чтобы направляться на поддержку беженцев, пишет «Главком».

«Более 300 млн фунтов стерлингов, предоставленных английским советам для помощи в размещении украинских беженцев, остались неиспользованными. Эта сумма составляет примерно треть бюджета центрального правительства, в то время как тысячи семей рискуют остаться без крыши над головой», – говорится в статье.

Согласно опубликованным данным, из общего фонда в 1 млрд фунтов стерлингов, выделенного на помощь, более трети (327 млн фунтов) осталось неиспользованной. При этом анализ расходов 150 английских муниципалитетов показал, что большая часть средств пошла на оплату труда сотрудников, а не на прямую помощь.

Так, на обеспечение жильем украинских беженцев было потрачено всего 22 млн фунтов, а на помощь с арендой жилья в частном секторе – лишь 15 млн фунтов.

К слову, с начала 2025 года Великобритания стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища. По мнению Министерства внутренних дел страны, западные области Украины являются достаточно безопасными, и именно поэтому заявления о предоставлении статуса беженца отклоняются.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев среди стран Европейского Союза. По данным аналитического центра Gremi Personal, за месяц в страну прибыло 5600 человек. В целом в Польше сейчас проживает 992,5 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты, что составляет 23% от всех украинцев в ЕС.