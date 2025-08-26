На Житомирщине разоблачена схема незаконного использования радиоактивно загрязненных земель.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Установлено, что в 2021 году поселковый голова в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним 1790 га земель в зоне радиоактивного загрязнения.

Несмотря на то, что эти земли относятся к зоне безусловного отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы ЧАЭС и распоряжаться ими может исключительно Кабмин, сельский голова заключал предварительные договоры аренды с актами приема-передачи.

В дальнейшем фермерские хозяйства использовали радиоактивно загрязненные земельные участки для выращивания сельхозкультур, их сбора и продажи, в том числе на хлебокомбинаты.

Говорится, чтонанесенный ущерб государству в 2021 году эксперты оценили в более 4,9 млн грн.

Кроме этого, директор одного из обществ создал организованную группу, к которой привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов. На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонны подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн, которые незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке, сообщает Офис генпрокурора.

Поселковому голове одной из объединенных территориальных общин области, землеустроителю поселкового совета и трем директорам частных предприятий сообщено о подозрении.

Также сообщено о подозрении директорам двух обществ и бывшему депутату поселкового совета.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и наложении ареста на имущество, отмечают правоохранители.





Источник