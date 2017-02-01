Три южных района Одесской области получат современные «скорые» (фото)

Сегодня, 3 февраля, председатель Одесской ОГА Максим Степанов представил три новых автомобиля «скорой помощи», предназначенные для Саратского, Болградского и Тарутинского районов области.

Современные санитарные автомобили для обеспечения экстренной медицинской помощи обошлись в 5 миллионов гривен (средства субвенции госбюджета), из которых 500 тысяч было выделено из бюджета области.



«Сегодняшнее утро начинается очень приятно, потому что мы встречаем три новых автомобиля скорой. Это стало возможным благодаря совместной работе Облсовета и Областной администрации, при помощи народных депутатов. Сфера здравоохранения является приоритетной для президента и для меня, как главы Областной администрации»,

— отметил губернатор во время презентации «скорых». Максим Степанов уверен, что новое оборудование поможет спасти не одну жизнь. По его словам, каждый из автомобилей полностью оснащен новейшей аппаратурой, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам во время транспортировки их в лечебное учреждение, что значительно расширяет возможности врачей в ее обеспечении. В свою очередь, народный депутат Антон Киссе добавил, что если и остальные народные депутаты «напрягутся», то в Одессу, возможно, приедут еще 4-5 машин. А если постараются все народные депутаты, то Одесская область может получить и 10 новых «скорых».Отметим, что переданные автомобили «скорой помощи» — класса «В», оборудованы для транспортировки больных в тяжёлом состоянии.