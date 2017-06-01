Еще одну жизнь забрало ДТП в Одессе

Нынешней ночью около 3 часов на улице Грушевского произошло столкновение автомобиля «Хюндай» и мотоцикла «Ямаха».

По информации ГУНП в Одесской области, в результате столкновения водитель «Ямахи» от полученных травм скончался на месте.

Пассажир мотоцикла и водитель автомобиля госпитализированы.

Что стало причиной столкновения , выясняется. По предварительной информации, оснований утверждать, что кто-либо из участников ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, пока нет.