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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Еще одну жизнь забрало ДТП в Одессе

Категория: Новости


Нынешней ночью около 3 часов на улице Грушевского произошло столкновение автомобиля «Хюндай» и мотоцикла «Ямаха».

По информации ГУНП в Одесской области, в результате столкновения водитель «Ямахи» от полученных травм скончался на месте.

Пассажир мотоцикла и водитель автомобиля госпитализированы.

Что стало причиной столкновения , выясняется. По предварительной информации, оснований утверждать, что кто-либо из участников ДТП находился в состоянии  алкогольного опьянения, пока нет.



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