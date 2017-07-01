В Одессе подросток погиб от взрыва гранаты

Трагедия произошла сегодня около полудня в многоквартирном доме на Дальницкой.

По информации ГУНП в Одесской области, в результате взрыва пострадали сразу три человека. Самый младший - 16-ти летний погиб, а двое других получили ранения.

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. Как в руках у подростка оказалась боевая граната выясняет следствие.

Открыто уголовное производство сразу по двум статьям: 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).